Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon : kinésiologie, communication, maroquinerie…

Un autre aveu de faillite a été déposé par une ASBL nivelloise (non présente à l’audience), spécialiste du traitement de messages vocaux culturels, pédagogiques, environnementaux et humanitaires. Son site internet fait état d’agence de communication s’adressant uniquement au secteur non-marchand et au secteur associatif.

Les autres aveux sont le fait d’un restaurateur de Wavre (100 000 €), d’un jardinier d’Ottignies (120 000 €) et d’une femme domiciliée à Heist-op-den-Berg qui tenait une fromagerie à Braine-l’Alleud (20 000 €).

Une citation en faillite a été lancée par le SPF Finances à l’encontre d’un commerce (ventes par internet) de Rixensart alors que deux citations en révocation de PRJ (procédure en réorganisation judiciaire) ont été déposées à l’égard d’une société de Rebecq réparatrice de machines et d’une autre de Nivelles dont l’activité consistait à imprimer des photos. Cette dernière avait obtenu cette PRJ le 29 mars 2021 et le tribunal avait homologué son plan de paiements le 14 juin suivant. Elle annonçait des paiements de 37 000 € mais elle ne s’en acquitta qu’à hauteur de 7 500 € et elle a depuis lors accumulé 22 000 € supplémentaires de dettes.

Enfin, le tribunal a reçu huit demandes de PRJ déposées par un pharmacien de Wavre, un courtier de Waterloo et, surtout, un maroquinier qui possède des magasins à Mons, Liège, Charleroi, Tournai, La Louvière et Ottignies. Le siège social se trouve à Nivelles.