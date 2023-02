Semaine de l’immobilier 2023 : cher Brabant wallon mais il reste des opportunités

En 2022, le prix médian d’une maison s’est élevé à 375 000 € (+4,2% par rapport à 2021), selon les chiffres des notaires remis à l’occasion de la Semaine de l’immobilier. Concrètement, cela signifie que, dans notre province, 50% des maisons se sont vendues à un prix supérieur à 375 000 € et 50% à un prix inférieur.

La hausse est continue depuis cinq ans (+22,7% depuis 2018), même si en 2022, les prix en valeur réelle ont baissé de 3,8% une fois l’inflation de 10% soustraite.

La médiane wallonne s’élève à 202 5000 € - c’est la première fois en Wallonie qu’elle dépasse le seuil des 200 000 € - tandis que la médiane belge est de 285 000 €.

Comparaison du prix médian des maisons 2021-2022 par entité

Évolution du prix médian des maisons (2021-2022) par entité

Les notaires épinglent que sur les 20 Communes les plus chères de Wallonie, au niveau des maisons, 16 se trouvent en Brabant wallon. La présence de l’UCLouvain et de son parc scientifique ainsi que d’entreprises à la pointe comme GSK, la proximité avec Bruxelles, des espaces verts encore préservés font l’attrait de la province et y expliquent les prix élevés de l’immobilier.

25% des maisons se sont vendues à moins de 175 000 € à Jodoigne

Malgré tout, il reste des opportunités à des prix raisonnables en Brabant wallon, ont insisté, à plusieurs reprises, les notaires brabançons.

Certes, les acquéreurs qui ont un budget limité n’iront pas regarder du côté de Lasne (3e commune la plus chère de Belgique, avec un prix médian de 690 000 €, après Woluwe-Saint-Pierre et Sint-Martens-Latem), Waterloo, La Hulpe, Rixensart, Beauvechain et Chaumont-Gistoux qui présentent des prix médians entre 420 000 et 690 000 € mais aux extrémités de la province, que ce soit à l’Ouest (Rebecq, Tubize, Ittre, Nivelles), à l’Est (Jodoigne, Ramillies, Hélécine, Orp-Jauche, Perwez) ou au Sud (Villers-la-Ville et Court-Saint-Étienne) avec des prix médians allant de 240 000 à 335 000 €.

Dans les entités communales de Loupoigne, Jodoigne, Nivelles, Perwez, Quenast, Rebecq-Rognon, Clabecq et Tubize, 75% des maisons se sont vendues à un prix inférieur à la médiane de l’arrondissement, soulignent les notaires.

Et pour appuyer davantage leurs propos, ils ont aussi pointé que 25% des maisons se sont vendues en dessous de 175 000 € à Jodoigne, de 180 000 € à Mont-Saint-Guibert, de 200 000 € à Perwez, par exemple. Certes, à ces prix-là, on se doute que des travaux de rénovation sont à envisager, mais les notaires semblent avoir voulu casser cette image d’un Brabant wallon inaccessible.

Au niveau des appartements, le Brabant wallon reste la deuxième province la plus chère du pays, après le Brabant flamand.

La médiane du Brabant wallon est de 254 000 € (+6,9% par rapport à 2021), la médiane wallonne se monte à 185 000 € et celle du pays à 235 000 €.

Comparaison du prix médian des appartements 2021-2022 par entité

Évolution du prix médian des appartements (2021-2022) par entité

L’augmentation en valeur absolue continue (+25% depuis 2018), mais si on prend en compte l’inflation, les prix ont baissé de 3,1% en valeur réelle en 2022.

"Les prix médians des appartements par commune sont très dispersés en Brabant wallon. Rixensart affiche le prix médian le plus élevé avec 370 000 €, tandis que Tubize affiche le prix médian le plus bas (204 500 €), soit une différence de 165 500 €", précisent les notaires.

Activité immobilière en baisse

Au niveau de l’activité immobilière en Brabant wallon en 2022, elle est en baisse de 4,9% par rapport à 2021. C’est la plus forte baisse wallonne, hormis Namur (-7,1%).

En Brabant wallon, 78% des transactions ont concerné des maisons et 22% des appartements.

Âge moyen de l’acheteur : 42 ans

En 2022, l’âge moyen d’un acquéreur en Brabant wallon était de 42 ans (39 ans au niveau national). C’est dans notre province que la part des jeunes acheteurs (moins de 30 ans) est la plus faible de Wallonie (18,5%).

Au niveau des perspectives pour 2023, pour les notaires, l’activité immobilière pourrait rester stable, compte tenu d’un taux d’intérêt qui ne devrait plus augmenter, d’une inflation modérée et d’un pouvoir d’achat globalement maintenu. En ce qui concerne les prix, ils misent sur la stabilité aussi.