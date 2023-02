Ottignies-LLN: La Ville a fêté ses jubilaires de 2022 et, en tout, 1 800 années de mariage

L'échevine avait l'habitude d'entonner une chanson pour clore la cérémonie. Mais, seule cette année pour relater ces tranches de vie, elle n'aurait pas pu. Le moment musical a été assuré par Olivier Mahiant, fils de Myriam Faux et Philippe Mahiant, jubilaires. Il a interprété Saturne de Georges Brassens en guise de respiration musicale entre la lecture des textes des noces de diamant et des noces d'or.

Trente-deux couples étaient présents à la cérémonie. En tout, ils totalisent... 1 800 années de mariage. Parmi les jubilaires, Raymonde Warnier et André Croonenborghs ont fêté leurs septante ans de mariage en 2022. "Ils se sont mariés le 30 juillet 1952 à Schaerbeek. Ils se sont installés à Ottignies en 1989. Ils ont vécu des années en Afrique. Le couple a deux fils pilotes de ligne. Raymonde Warnier a passé son brevet de pilote privé à Temploux une fois à la retraite. Elle a sa licence depuis 1993 et totalise 350 heures de vol", a détaillé Annie Galban.

La liste des couples fêtés

NOCES DE PLATINE: Raymonde Warnier et André Croonenborghs.

NOCES DE DIAMANT: Brigitte Coppieters 't Wallant et Jean Delacroix; Monique Raemaekers et Claude De Bie; Monique Delooz et Christian Bruynbroeck; Marguerite Verlaine et Michel Pirsoul; Paulette Paquet et Robert Patris; Arlette Bidoul et André Monoyer; Françoise De Leener et Joseph Verhaeren; Christiane Heintz et Guy Wilwertz; Paula Herbeuval et Richard Bouko; Rosine Laurent et Michel Lempereur; Colette André et Paul Voets; Huguette Lebrun et Norbert De Jaeger.

NOCES D'OR: Marie-Claire Carton et Christian Delporte; Marie-Pierre Maisin et Jean Van Vyve; Marie-Luce Delfosse et Paul Géradin; Monique Colemont et Hervé Cuypers; Claudine Simonart et Alfons Peters; Amparo Gonzales Parejo et Alfredo Gonzales Cuesta; Suzanne Closon et Francis Delannay; Martine Bauwens et Bernard Laduron; Anne Bellemans et Claude Noël; Yannik Libouton et Serge Berlingin; Nicole Warin et Jean-Marie Millet; Geneviève Hansenne et Bernard Ronsse; Liliane Delrue et Guy Degand; Christiane Lamalle et Guy Tollet; Jocelyne Lefebvre et Michel Daxhelet; Myriam Faux et Philippe Mahiant, Anne Léonard et Dominique Buxant, Evelyne Robaye et Jacques Bero, Nicole Clairbois et Luc Libouton,