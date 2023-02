Le cirque Bouglione s'établit à l’Axisparc de Mont-Saint-Guibert: "Le cirque traditionnel est méprisé"

Et dès le vendredi 17 février (20h) au dimanche 5 mars, des spectacles 100% humain se dérouleront le long de la N25, rue André Dumont. Avec aussi des Family Days les lundis et jeudis au tarif unique de 10€, le prix des places oscillant habituellement entre 10 et 30€.

À 67 ans, d'origine italienne, Alexandre Bouglione, qui habite Beloeil, est la septième génération de la famille qui a permis de rendre cirque et Bouglione synonymes. Ses ancêtres ont, en effet, débuté en 1830 avec une ménagerie. Aujourd'hui, sa fille Anouchka (42 ans) est à la tête du cirque ayant fait halte dans le Brabant wallon. Tandis que son fils Nicolas (41 ans) en possède un autre actuellement à Rocourt. Au total, les deux cirques font vivre quelque 70 artistes, dont beaucoup sont de la famille, tout en étant un gros fournisseur du Cirque du Soleil.

De son côté, Alexandre possède aussi un chapiteau actif à Bruxelles l'automne, à l'Atomium et à la place Flagey à Ixelles. "Notre famille a longtemps effectué des tournées sur le continent européen, mais aussi au Brésil dans les années cinquante, tout en accueillant, au Cirque d'hiver à Paris, la réalisation du film Trapèze, commente le patriarche de la famille. Mais aujourd'hui, il est devenu difficile de s'exporter. Nous avons donc décidé de nous installer en Belgique et nous sommes le seul véritable cirque en Wallonie. Avec un spectacle totalement humain. Des acrobates, des funambules, des trapézistes, des contorsionnistes, et quelques autres surprises."

Le cirque d'Anouchka comprend une quinzaine de caravanes et plus de dix roulottes. Avec aussi un chapiteau qui vient d'être monté et dans lequel 350 personnes pourront prendre place pour une moyenne de deux représentations quotidiennes. Pendant près de deux heures, une douzaine de numéros diversifiés seront présentés au public par des artistes dont la moitié est issue des écoles de cirque des pays de l'est. "La pandémie nous a fait très mal en termes de rentrées, ajoute le Montois qui a aussi accueilli des artistes du cirque ukrainien de Kiev à qui il avait offert le ticket d'avion. Nous avons perdu près de 30% de numéros. Nous sommes d'ailleurs en permanence à la recherche d'artistes car nous sommes soucieux de nous renouveler, tout en voulant rester un cirque populaire et accessible à toutes les familles. Le respect du client est fondamental. Nous nous battons en donnant de bons spectacles."

Spectacles tous les jours à 14h30 et à 17h30, sauf le vendredi 17 février à 20h, le vendredi 3 mars à 15h et à 20h et le dimanche 5 mars à 15h. Réservations sur ticketmaster.be

Alexandre Bouglione : "Le cirque traditionnel est méprisé"

Alexandre Bouglione a toujours réussi à faire vivre son cirque grâce à aux recettes qu’il a générées.

"Quand il y a moins de public, il faut justement diminuer le prix, plutôt que faire l'inverse", martèle-t-il, tout en pestant sur le système, injuste à ses yeux, du subventionnement des cirques "dépendant d'une commission peu objective.

Et d’expliquer : "aujourd'hui, le cirque traditionnel, notre secteur, est méprisé si on le compare au soutien important qui est offert au cirque contemporain. Les acteurs de ce segment font du cirque afin d'obtenir de l'argent. De mon côté, je veux juste de l'argent afin de faire du cirque."

Tout est dit.