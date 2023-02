La Saint-Valentin est très attendue aux "Fleurs de Valérie" à Grez-Doiceau: "C’est la deuxième plus grosse journée de l’année"

En 27 années, Valérie a vu des évolutions dans la fête des amoureux. "Cette année, les roses rouges sont toujours aussi chères mais les jeunes aiment ce qui est roses éternelles. Les bouquets séchés ont aussi leur succès. Après, il y a des personnes qui ont des demandes précises, comme les tons crème…"

L’impact de la crise ? "Les tendances évoluent un peu, parfois les clients mettent 5 ou 6 euros de moins"

Qu’on ne s’y méprenne pas, la Saint-Valentin, ce n’est pas qu’une affaire d’homme qui offre un bouquet à sa bien-aimée. "Bien sûr, les hommes sont là pour acheter des fleurs, souvent des roses, à leurs femmes. Mais il arrive aussi que les femmes viennent chercher des choses pour leurs maris. Des fleurs extérieures ou alors des bougies, c’est la mode actuellement. Les hommes adorent les bougies, et tout ce qui est déco."

Si, par le passé, les files étaient interminables chez le fleuriste, ce n’est plus vraiment le cas. "On a toujours nos clients qui viennent au magasin, mais nous avons d’autres outils: internet, les réseaux sociaux, notre webshop."

Et les exigences peuvent être au rendez-vous. "Bien sûr, ma clientèle me fait confiance mais il arrive que le client demande une photo ou des précisions avant la livraison."

Car un fleuriste, c’est aussi un Valentin "de service" pour aller livrer le bouquet. "On livre, on sonne, et souvent, les gens sont très souriants et gentils avec nous quand ils reçoivent leurs fleurs."

Et ce 14 février 2023, la Saint-Valentin sera toujours une fête prisée. "Évidemment, il y a la crise mais je ne la ressens pas réellement, même si les tendances évoluent un peu. Parfois, les clients mettent 5 ou 6 euros de moins pour les fleurs, ou alors, ils en offrent moins souvent, et paient 5-6 euros de plus pour leur bouquet. Le panier de la ménagère n’est plus ce qu’il était… mais à la Saint-Valentin, j’espère qu’ils seront encore aussi amoureux."