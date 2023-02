Walhain: Neuf tilleuls vont être coupés à la Drève Chévequeue

Pour la conserver en bon état, des analyses ont été menées récemment par des experts. "Nous avons reçu les résultats et allons bientôt attribuer un marché pour l’abattage de neuf tilleuls, qui sont trop fragilisés", annonce Vincent Eylenbosch, l’échevin de l’Environnement (Écolo).

Pas de panique si vous voyez prochainement les arbres être coupés. Il n’est pas question de supprimer la drève. Au contraire, même. Sur son site internet, la Commune avait déjà expliqué que "les tilleuls sont matures et ont toujours vécu dans le stress d’une route à leur pied, ils s’y sont adaptés".

L’attention portée ces dernières semaines était bien nécessaire, alors que des erreurs ont été commises par le passé. "Dans les années 1990, la Commune a confié la taille de ces tilleuls à un entrepreneur privé qui les a taillés en têtard alors qu’ils étaient déjà grands. Les arbres n’y étaient pas préparés. Sous le stress, ils ont rejeté un maximum pour refaire leur système de photosynthèse et d’évapo-transpiration, vital pour eux. À l’époque, on pensait que cette taille les rajeunissait. Aujourd’hui, l’interprétation du phénomène de rejet est différente: stress, réaction de survie, etc."

D’après les analyses effectuées, certaines branches ont été taillées trop court, ce qui n’a pas permis une cicatrisation suffisante, avant l’apparition de champignons. Ils ont pénétré dans le bois et colonisé les branches. Les arbres ont souffert de cette mauvaise décision, pendant une dizaine d’années, avant une nouvelle intervention. "Ils ont été à nouveau taillés. Opération réussie, mais ils restent sensibles aux stress. Certains ont une santé fragile", précisait encore la Commune.

Pour ne plus connaître pareille mésaventure, un entretien régulier a été planifié. "Avec un double objectif: la sécurité des usagers de la drève et la beauté de cette allée emblématique."