Spécialiste du ju-jitsu brésilien, Naïm Mojahed décroche le mérite sportif de la Ville de Nivelles : le palmarès complet

Benjamin Deceuninck (à dr.), de la RTBF, était présent pour animer la soirée. ©EdA

Des prix pour couvrir diverses catégories (lire ci-dessous) ont été attribués vendredipar un jury renouvelé, présidé par Sylvia Dethier. Dans la catégorie reine, le mérite sportif individuel, c’est une discipline et un sportif peu connu du grand public qui ont été choisis. L’imposante coupe aclote a en effet atterri dans les mains de Naïm Mojahed, 22 ans, qui pratique le ju-jitsu brésilien depuis ses huit ans et a pour l’instant décroché six titres de champion de Belgique. Alors qu’il avait 17 ans, il a aussi remporté le championnat du monde U18 et en 2022, il a obtenu les titres de vice-champion d’Europe des clubs et des nations. "Le ju-jitsu brésilien, c’est un peu comme le judo parce qu’il n’y a pas de coups portés, mais c’est concentré sur le combat au sol où le but est d’immobiliser et de soumettre l’adversaire, explique Naïm Mojahed. Il y a beaucoup de techniques à maîtriser, cela nécessite pas mal d’entraînement…"

Effectivement, le Nivellois s’entraîne actuellement deux heures par jour au minimum, et participe en général à une compétition par mois. Alors qu’il était là pour recevoir son mérite vendredi soir, il devait combattre samedi à Amsterdam. Et son objectif principal pour cette année, ce sont les championnats du monde en Mongolie, au mois de juillet, où il vise un podium.

Sportif de haut niveau, Naïm Mojahed partage aussi son savoir lors de cours qu’il donne tous les jeudis en soirée au Stadium, dans le zoning Sud. Il s’entraîne à Bruxelles avec les meilleurs Belges pour encore hausser son niveau, et conjugue le tout avec des études supérieures en éducation physique, à Nivelles. "Ce n’est pas évident de tout cumuler, reconnait-il. Mais quand on aime… Je dois aussi faire de petits jobs étudiants pour tenter de couvrir les dépenses. Il y a beaucoup de déplacements, j’ai quelques sponsors mais malheureusement, cela ne suffit pas."