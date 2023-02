Pierre de Maere révélation masculine aux Victoires de la Musique : "Exceptionnel, ce prix remis par Stromae", avoue Juliette Blanchart, sa maman

LIRE AUSSI | Les prestations des artistes belges aux Victoires de la musique : Stromae, Pierre de Maere, Angèle et Mentissa (vidéos)

Une fierté pour les Belges, encore plus pour les Brabançons wallons ou plus précisément les Walhinois. Et que dire de sa maman, Juliette Blanchart, qui était dans le public pour assister à cette cérémonie des Victoires de la musique 2023, qui a vu son fils, Pierre de Maere, remporter le prix de la révélation masculine de l'année.

Elle avoue être passée par toutes les émotions, ce vendredi soir. "Avec mon mari, nous y sommes allés surtout pour assister au spectacle de Pierre et on a bien profité de ce spectacle, nous a-t-elle expliqué après coup. Personnellement, j'étais un peu stressée. Quand je vais à un de ses concerts, les gens viennent pour lui. Alors qu'ici, c'était en direct, devant de nombreux téléspectateurs et les professionnels du milieu. En le voyant se préparer, je sentais ce stress."

Le jeune homme de 21 ans s'est en effet produit sur la scène de ces Victoires, avant de découvrir le verdict. S'il a été devancé par Orelsan dans la catégorie "chanson originale", c'est bien lui qui a été retenu comme révélation masculine. "Ce qui était exceptionnel, c'était d'entendre Stromae prononcer son nom. Depuis tout petit, c'est le chanteur préféré de Pierre. Il rêvait de le rencontrer et n'avait jamais eu cette chance. C'était un grand moment qu'il reçoive ce prix de ses mains."

Si le moment était fort en émotion, il était également important dans la carrière du chanteur, bien connu notamment pour son morceau Un jour, je marierai un ange, énorme succès en France et en Belgique. "En termes de visibilité, c'est effectivement une étape importante dans sa carrière. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas avant la cérémonie et ont appris à le découvrir en regardant l'émission. La presse aussi a énormément parlé de lui. "

Un aspect relativement nouveau, même s'il avait déjà fait parler de lui avec des passages dans l'émission Quotidien ou On est en direct, à la télévision française. "Nous avons l'impression qu'il est apprécié par les médias, glisse Juliette Blanchart. Les articles qui sortent sont plutôt encourageants et les échos positifs. Pour l'instant, c'est assez chouette. Je sais qu'il y a eu quelques critiques publiées sur les réseaux sociaux, notamment après son passage dans Quotidien. J'ai l'impression qu'il est assez équilibré, solide et bien entouré que pour ne pas être affecté. Il reçoit tellement d'amour de son public et d'ondes positives." La maman n'est, elle, pas touchée par ces critiques. "Parce que je ne les lis pas. J'ai eu quelques échos, mais sans plus."

Avec son frère aîné Xavier, qui est son ingénieur du son, et sa maison de disques, Pierre de Maere possède une structure solide, afin de le protéger et de bien l'accompagner dans sa carrière. "Mon mari et moi, on ne le conseille pas trop. Il est bien encadré par son frère, ils gardent tous les deux les pieds sur terre. Nous ne travaillons pas dans le monde de la musique, donc on fait confiance à son entourage. Les seuls conseils que je lui donne, ce sont ceux d'une mère: n'oublie pas de bien te reposer entre les concerts, car le rythme est très élevé, et mange sainement."

