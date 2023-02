Wavre : succès au démarrage de la Fine Art Fair, qui se tient jusqu’à dimanche à la Sucrerie

C’est néanmoins sur ces hauteurs qu’on trouvait le stand d’exposition du régional de l’étape, Pascal Mulpas. Ce marchand d’art a pignon sur rue dans le centre de Wavre, rue Lambert Fortune, mais ses 3 mètres de façade ne lui permettent généralement pas d’attirer les foules d’un seul regard. Il a donc sauté sur cette occasion pour se faire connaître des amateurs.

"Notre stand est divisé en deux parties afin de montrer l’ensemble de nos services, explique Pascal Mulpas, de l’Espace 14e Art. D’une part, nous exposons des œuvres qui sont des acquisitions de la galerie et quelques dépôts d’artistes ; d’autre part, nous faisons une démonstration de restauration d’œuvres d’art en direct, non-stop. Nous sommes plusieurs à pratiquer la restauration, dont moi. Je suis d’ailleurs formateur dans cette discipline à l’IFAPME à Limal."

Le galeriste wavrien tente d’évoluer avec les goûts d’un public plus jeune. C’est la raison pour laquelle il expose des œuvres de différentes périodes et de style très divers. "Dans des intérieurs modernes, les gens ont envie de placer de l’art contemporain, voire du moderne, qui est daté des années 1920 à 1970 environ. C’est plus difficile de faire apprécier l’ancien. Pour apprécier les œuvres à papa, il faut un peu de bouteille…", sourit-il.

Une affaire conclue

La foire d’art et d’antiquités se poursuivra jusqu’à ce dimanche 12 février, en présence d’une cinquantaine d’exposants, ces derniers étant tantôt des galeries, tantôt des antiquaires, tantôt des artistes ou des artisans qui, eux-mêmes, cherchent à faire connaître leur travail. On trouve également des exposants de moindre qualité. À chacun d’y trouver son bonheur, ou pas…

Rappelons également la présence de deux exposantes populaires aux yeux du grand public, les très médiatiques Aurore Morisse et Alexandra Morel. Il s’agit de deux des acheteuses présentes occasionnellement sur le plateau de l’émission Affaire conclue (TF1).

Pour les amateurs de ces figures du petit écran, précisons que les deux exposantes sont généralement présentes sur leur propre stand. Si Aurore Morisse tient, seule, son stand, situé dans l’entrée, Alexandra Morel, quant à elle, est soutenue par une équipe de plusieurs personnes.

L’organisation de la foire d’art est due à la famille Defossé, une famille d’origine liégeoise, qui songerait déjà à reconduire l’expérience l’année prochaine, d’après les bruits de couloirs…

Le salon se tient encore ce samedi 11 et ce dimanche 12 février, de 11h à 19 h. Entrée: 10 €. fr.wavrefineart.com.