Fermeture de crèches en BW: "Marre de l’ONE, marre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le coup de gueule du bourgmestre de Braine-l’Alleud

Ce sont donc cinq structures d’accueil qui vont disparaître entre fin mars et fin mai, a priori. "Précisons toutefois que ce ne sont pas encore toutes des fermetures officielles puisqu’elles n’ont pas encore toutes envoyé leur notification officielle, explique Sylvie Anzalone, porte-parole de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Certaines crèches cherchent encore une piste de reprise."

Face à ces fermetures qui vont accentuer la problématique du manque de places dans les crèches, notre interlocutrice l’avoue: "La situation est terrible, en Brabant wallon".

Trois pistes de solution

Ces cinq fermetures annoncées représentent en tout 122 places en moins en BW. Un gouffre que l’ONE tente d’atténuer en avançant trois pistes de solution.

"Un, c’est de soutenir les milieux d’accueil dans leur recherche d’un repreneur, qu’il soit privé ou public, détaille Sylvie Anzalone. Deux, on conseille aux parents de contacter notre nouvelle cellule parents/accueil. Celle-ci va, avec chaque parent, chercher des solutions. Notre cellule de coordination de l’accueil dispose d’une photographie exacte des places disponibles, en temps réel. À partir de là, et en élargissant les critères de choix des parents – situation géographique de la crèche, période souhaitée, âge de l’enfant, etc. –, on essaie de proposer des places. Il y a 1 001 situations imaginables dans la vie d’une famille et cette cellule est là pour accompagner les parents, au cas par cas. Cela débouche régulièrement sur une vraie solution.

Enfin, la troisième piste, c’est la création d’une cellule “veille”. Cet outil récent consiste en une aide ponctuelle à un milieu d’accueil si celui-ci démontre que ses difficultés – et donc sa potentielle fermeture – sont dues à la crise actuelle des prix de l’énergie."

"On n’a pas de baguette magique"

C’est que les crises successives de ces dernières années ont un impact fort sur les milieux d’accueil de la petite enfance où le manque de places n’est pas un phénomène nouveau. "Clairement, on ne peut pas demander à une crèche de baisser le chauffage alors qu’elle héberge de jeunes enfants. Parallèlement, on ne peut pas “tuer” les parents financièrement en augmentant les prix de façon démesurée. C’est compliqué, ce manque de places a toujours existé mais il a évolué dans le sens qu’on connaît aujourd’hui avec l’évolution de la société (des grands-parents qui terminent leurs carrières plus tard, des ménages où les deux parents travaillent de plus en plus nombreux, etc.). Face à cela, on n’a malheureusement pas de baguette magique, on est très préoccupé par la situation et je peux vous assurer qu’à l’ONE on se mobilise pour y faire face, avec nos moyens."