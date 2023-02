Ce mercredi, le service jeunesse de Jodoigne a organisé un déplacement au commissariat de police avec son conseil communal des enfants qui regroupe des élèves de cinquième année des écoles basées sur le territoire de la ville de Jodoigne.

"C’est l’une des visites habituelles dans le cadre de notre programme", indique Remy Dombrecht, responsable du service jeunesse. Un moment où les jeunes peuvent découvrir un métier important dans la vie de tous. "Les policiers parlent de leur travail, du rôle qu’ils jouent, montrent les coulisses, les véhicules, leur matériel, cela captive les enfants et ils apprennent toutes les facettes du métier. Cette année, visiblement, aucun d’entre eux ne souhaite devenir un jour policier… Mais ils étaient très intéressés par la visite."

À 10 ans, Tim Laroche est membre du conseil communal des enfants. "Je me suis proposé car des élèves de sixième m’ont dit que c’était très chouette. Et depuis que j’y suis, je trouve en effet que cela l’est ! On a déjà fait trois activités et aussi la prestation de serment. J’ai déjà visité Fédasil et c’était très bien. La police, j’avais déjà vu avec Place aux enfants. Cette fois, j’ai pu voir d’autres choses comme la moto de police mais on n’a pas pu rouler avec, juste s’asseoir dessus… On a vu aussi le drone qui sert à faire des recherches."

Pour Tim ; policier "est un métier que je n’aimerais pas faire mais ce n’est pas le pire des métiers. Un policier, quand c’est pour attraper les voleurs, il ne doit pas être gentil et leur serrer la main. Par contre, quand il fait des présentations comme avec nous, là, il peut être sympa. Ils nous ont expliqué à quoi ils servaient et c’était bien."

La visite a permis aussi de voir les différentes pièces du commissariat. "On a vu les cellules, ce n’est pas là où ils restent longtemps, juste un jour ou deux. On a pu aller dedans, et le policier a refermé la porte et éteint la lumière. C’était comique."

Les enfants ont également vu l’équipement complet du policier. "On a vu les menottes. C’est lourd ! On a pu souffler dans l’éthylotest."

Et l’uniforme du policier, qu’en pense Tim ? "C’est important, sans uniforme, on n’aurait pas peur de lui !"