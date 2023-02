Il n’y aura pas de danseurs du Brabant wallon lors de la prochaine étape. Certains sont parvenus à obtenir 75% des votes du public pour ouvrir le miroir ces dernières semaines mais ils n’ont pas été repêchés par les trois membres du jury et ne poursuivront donc pas l’aventure.

Mardi soir, un dernier groupe du BW est monté sur la piste, à savoir le groupe pom dance, des étudiantes à l’université ou en haute école de Louvain-la-Neuve. Avec 43% des votes du public, le miroir ne s’est pas ouvert durant leur chorégraphie. "Dommage mais le plus important est d’avoir pu porter une équipe de l’UCLouvain dans ce genre de concours, relate Manon Clavie, la capitaine de l’équipe qui a rejoint la troupe il y a trois ans. On y allait plus pour le challenge, pour un tournage télé sur une grosse chaîne et c’était vraiment une belle expérience. Miroir ou pas miroir, on voulait surtout passer un bon moment ensemble et ce fut le cas. Et puis, c’était la dernière fois que l’on présentait cette chorégraphie car plusieurs filles vont maintenant quitter l’équipe."

Championnes universitaires

Le groupe existe depuis 2011. Quatre ans plus tard, c’est la consécration avec une victoire lors d’un concours international de pom dance à Milan. Et depuis six ans, l’équipe gagne les championnats universitaires de pomdancing. "Je n’étais pas encore présente mais les moyens étaient bien plus modestes au début et les filles dansaient avec leurs propres tenues. Cela s’est bien professionnalisé depuis, poursuit Manon Clavie, étudiante en histoire. On s’entraîne tous les lundis soir et on essaye d’avoir une activité en plus sur la semaine. On a aussi des préparations physiques organisées par l’UCLouvain. Et lorsque l’on prépare les championnats universitaires (NDLR: prévus cette année le 29 mars), le nombre d’entraînements augmente. On participe aussi aux championnats de Belgique."

Dans un style de danse que Manon apprécie, la pom dance "qui se pratique avec des pompons et qui se caractérise par des mouvements très secs, propres et carrés et d’autres éléments techniques."