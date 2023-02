Lasne et Saintes : structures négrières dans la construction

Le mécanisme est le suivant. Pour d’importants chantiers, des entreprises recourent à des sous-traitants, lesquels font de même et font appel à des sociétés appelées "réservoirs de main-d’œuvre", elles-mêmes parfois fictives.

Ce dossier couvre une période allant du 31 mars 2014 au 31 mars 2016. Le Brabant wallon est concerné par des contrôles effectués le 9 novembre 1915 à Lasne et à Saintes. Il démarra lorsque l’ONSS eut constaté des mouvements de personnel de deux sociétés vers une troisième dirigée par Mehdi K., qui avait reçu sur son compte privé des versements d’argent en référence au paiement de factures qu’il fut incapable de produire.

Il reconnut être un homme de paille d’ailleurs rémunéré comme tel, chargé de déclarer, dans sa société, le personnel mis au travail par Serdar C., de Quiévrain, chargé de gérer les hommes sur les chantiers, le Carolo Antonino dit Nino A. qui s’occupait des papiers, son fils Anthony, de Péruwelz, gérant d’une société de construction elle aussi poursuivie dans ce dossier ainsi que Laurence S., absente à l’audience, la secrétaire de Nino A. Les précités font partie d’une première structure négrière contre laquelle l’auditeur du travail Renaud Dethy déposa un réquisitoire de confiscation de 1 250 000 € avec, en outre, des amendes individuelles de 200 000 € sauf pour Laurence S. qui s’en tirerait avec 25 000 €.

Dans une seconde structure identique, on trouve Giuseppe M., domicilié en France, qui avait en charge la gestion financière et Samuel C., un autre Carolorégien engagé comme conducteur de chantier. La confiscation porte sur 650 000 €, les amendes requises étant respectivement de 200 000 € et 25 000 €.

Plusieurs prévenus contestent. Tel n’est pas le cas de Nino A., considéré comme l’un des dirigeants d’une organisation. L’avocat Michael Donatangelo plaida le délai déraisonnable mis à juger les prévenus et les confiscations globales requises par l’auditeur. Il aurait préféré des confiscations individualisées qui auraient facilité la tâche du tribunal. Sourire en coin, il conclut "Bonne chance, Monsieur le Président", lequel rendra son jugement le 7 mars.