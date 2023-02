La Province va participer à une expérience pilote qui devrait durer trois ans.

Les Communes, CPAS, intercommunales et provinces devaient rentrer leur candidature avant septembre dernier pour intégrer cette expérience pilote en matière d’aménagement de fin de carrière dans les pouvoirs locaux.

Pour inciter les pouvoirs locaux à mener cette expérience pilote, la Région wallonne a dégagé un budget de 4,35 millions d’euros.

Une dizaine d’agents concernés en Brabant wallon

Dix-sept Communes et pouvoirs locaux ainsi qu’une intercommunale participent à ce test.

488 agents locaux sont concernés par une réduction temps de travail d’un cinquième temps. Seuls les agents âgés de plus de 60 ans, peu qualifiés (niveaux D et E) et qui exercent un métier pénible peuvent bénéficier de cette réduction du temps de travail, sans perte de salaire.

Il s’agit bien d’une réelle réduction du temps de travail et non d’une réorganisation du temps de travail où les heures d’une semaine seraient ramassées sur quatre jours.

Une dizaine d’agents sont concernés en Brabant wallon.

"Le dispositif venait en cohérence avec nos objectifs de bien-être au travail, de bien-être psychosocial, d’aménagements de fin de carrière, explique le député provincial Tanguy Stuckens (MR). reconnaître la pénibilité, c’est aussi une responsabilité de l’employeur."

« Impact budgétaire marginal »

"L’impact budgétaire est tout à fait marginal voire inexistant, poursuit le président du collège provincial. La réduction du temps de travail pourrait même avoir des effets bénéfiques pour l’employeur, notamment au niveau de l’absentéisme."

Le dispositif sera évalué en continu, assure Tanguy Stuckens.

La Province n’a pas prévu d’embauche pour compenser le temps de travail perdu. "Pour l’instant, ce n’est pas prévu sur base du dispositif mis en place. Nous n’engageons que si c’est nécessaire au regard des missions à fournir. Cela fera donc partie de l’évaluation du dispositif."

Le Brabant wallon est la seule Province à avoir répondu à l’appel du ministre Collignon. 13 communes, 3 CPAS et une intercommunale ont fait de même.

"Voir 18 pouvoirs locaux participer à cette expérience pilote est déjà un signal fort et qui va dans le bon sens vu le contexte actuel, se réjouit le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS). Je suis partisan d’une meilleure répartition du temps de travail, particulièrement quand il s’agit de tenir compte de la pénibilité de certains métiers. Quand on a commencé jeune et que le travail vous a usé, il faut pouvoir réduire la charge de travail pour des raisons de santé et de bien-être du travailleur et aussi d’efficacité des services. Ici, c’est une vraie RTT sans perte de salaire. Et avec un incitant pour former des jeunes en alternance."

13 des 18 pouvoirs locaux qui participent à l’expérience pilote affirment qu’ils procéderont à une embauche compensatoire suite à la réduction du temps de travail des leurs agents. Ce n’est pas le cas de la Province du Brabant wallon.