A Nivelles et Genappe, la police rêve de retrouver la lumière…

Le conseiller genappien a précisé qu’il n’avait pas constaté de problèmes particuliers à Bousval, mais que certaines comme comme Enghien ont récemment demandé que les lampes de rue restent à nouveau en fonction entre minuit et 5h du matin.

Le chef de la zone de police Nivelles-Genappe a précisé que le collège – qui réunit les deux bourgmestres – lui a récemment demandé un avis sur la question. C’est que certains évoquent la possibilité de poursuivre l’expérience au-delà du mois de mars, notamment au vu des intéressantes économies que réalisent les communes en coupant l’éclairage public cinq heures par nuit.

En ce qui concerne l’insécurité "objective", comme c’était déjà le cas lors des premières semaines d’extinction de l’éclairage public, la police a constaté que le nombre de faits infractionnels n’avait en réalité pas augmenté. Certains craignaient davantage de vols dans les habitations ou les véhicules, ou encore des bagarres. Mais pour la police, là où de tels faits ont été constatés, aucun lien n’a pu être établi avec l’extinction de l’éclairage.

Par contre, pour l’insécurité "subjective", comme déjà souligné lors de conseils de police précédents, c’est une autre histoire. Certains citoyens ne se sentent plus à l’aise, et ont peur de sortir dans le noir. C’est aussi le cas dans les centres-villes où les établissements horeca ouvrent pourtant jusqu’à 1h en semaine, et jusqu’à 3h du matin le week-end.

Autre souci: le travail de la police est compliqué, voire plus dangereux. Les agents n’ont plus une vue large sur ce qui se passe lorsqu’ils interviennent dans l’obscurité. Et les contrôles routiers, par exemple, sont plus insécurisants la nuit, en plus de pouvoir être repérés de plus loin.

"Pour tout cela, je rendrai un avis en faveur du rétablissement de l’éclairage, a conclu le chef de zone. Et si cela doit se prolonger, nous sommes demandeurs d’une distinction entre les zones moins animées et les centres actifs, les parkings ainsi que les axes qui mènent à des parkings dans ces centres."