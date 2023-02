Brabançon wallon d'origine turque, Fazli Kocabas est évidemment touché par le tremblement de terre qui a ravagé une partie de sa deuxième patrie. "Heureusement, la communauté turque est très soudée, réagit-il. Du lien se crée un peu partout en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Cela fait chaud au cœur."

Quand il a appris la terrible nouvelle, l'ancien joueur professionnel a appelé ses proches. "J'étais justement en train de discuter avec mon père qui est en Turquie au moment de votre appel, nous avoue-t-il. Mais ça va, il n'est pas touché par le séisme. Il m'expliquait que ce qui est arrivé, ça aurait pu l'atteindre. J'ai aussi téléphoné à mes amis qui se trouvaient dans les alentours. J'ai pu en avoir certains mais pas tous. Je suis sans nouvelle d'une personne."

Un moment difficile à vivre. "C'est évidemment stressant de ne pas avoir de nouvelles, mais il n'y a qu'une personne en ce qui me concerne. Il faut savoir que des milliers de personnes sont dans ce cas, on sort encore de nombreux habitants des décombres. Ce n'est pas facile à vivre."

Formé au Standard de Liège, puis passé par Eupen, l'Union, OHL, Walhain, Roulers et Hespérange, celui qui officie désormais comme arbitre a également joué à Kayseri et Adana Demirspor, en Turquie, au début de sa carrière. Le premier club est situé au centre du pays et le second plus au sud du pays. Non loin des secousses. "Non, je ne pense pas qu'ils aient été trop affectés, je n'ai pas eu de contact spécifique. Je pense que Yeni Malatyaspor a été plus touché, le gardien de but de l'équipe est d'ailleurs décédé."

Aider en envoyant des vêtements, du matériel, de l’argent

Désormais, le Grézien va s'atteler à apporter de l'aide aux victimes. "J'ai discuté avec des amis et des membres de la communauté turque. Nous allons nous organiser pour envoyer des vêtements chauds, car ils ont tout perdu et il fait froid, du matériel et même de l'argent si c'est nécessaire. On doit être très soudés dans ce genre de moments."

À Gaziantep, ville du sud détruite par les secousses, les températures sont largement négatives la nuit. Les besoins sont encore plus grands.