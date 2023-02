Forte baisse des immatriculations en 2022 en Brabant wallon

Quand on y regarde de plus près, ce sont les immatriculations de voitures neuves qui font plonger les chiffres brabançons : -27,2% en un an, la baisse étant de 9,9% pour les véhicules d’occasion, le Brabant wallon enregistrant, pour ceux-ci, la troisième baisse la plus importante derrière la Flandre occidentale (-11%) et la province de Liège (-10,4%).

Pour expliquer cela, on peut trouver un élément de réponse dans les chiffres concernant Genappe. Vu la présence d’une concession automobile faisant aussi du leasing ou encore d’une société de location de voitures, les chiffres d’immatriculation de véhicules neufs pour cette commune étaient généralement très élevés, 2 394 en 2021, 4 391 en 2020 ou 6177 en 2019 par exemple, contre 596 en 2022.

Reste que la baisse des immatriculations continue dans le Brabant wallon, comme ailleurs dans le pays d’ailleurs. Ainsi, dans notre province, entre 2022 (34 450) et 2018 (54 208), le recul des immatriculations est de 39% et de 36% par rapport à 2019 (56 476), cette année-là ayant connu un léger mieux par rapport à 2018. En 2020 et 2021, il y avait eu respectivement 43 995 et 41 477 véhicules immatriculés dans notre province.

Plus d’occasions que de neuves

Comme en 2021, plus de voitures d’occasion (22 260) ont été immatriculées, en 2022, en Brabant wallon, que de voitures neuves (12 190). Généralement, c’était l’inverse, même si c’était aussi arrivé en 2012, 2009 et 2005. En 2022, seul le Brabant flamand a vu plus de voitures neuves immatriculées que de voitures d’occasion.

C’est à Braine-l’Alleud que le nombre le plus élevé de voitures immatriculées (3 428), qu’elles soient neuves ou d’occasion, a été enregistré l’an dernier. Suivent Wavre (3 371), Waterloo (2 813) et Nivelles (2 409). À l’inverse, c’est à Hélécine (302), Incourt (502) et Chastre (528) où les chiffres d’immatriculation sont les moins élevés.

Ramillies, première commune

Pour affiner, il convient de comparer le nombre d’immatriculations par rapport à la taille de la population de chaque commune. C’est dès lors à Ramillies que le nombre d’immatriculation est le plus important par rapport à sa population au 1er janvier 2023 : une immatriculation pour 8,4 habitants. Elle est suivie de Lasne (une pour 10,05 habitants) et Braine-le-Château (une pour 10,22 habitants).

À l’inverse, c’est à Rixensart que le nombre d’immatriculation est le moins élevé, une immatriculation pour 14,79 habitants. Chastre (une pour 14,66 habitants) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (une pour 14,31 habitants) suivent.

Au niveau des motos, neuves ou d’occasion, on constate une légère hausse des immatriculations, passant de 4 213 en 2021 à 4 251 en 2022, soit une hausse de 0,9%.

C’est à Braine-le-Château qu’il y a le plus d’immatriculations de motos par rapport à sa population : une pour 59 habitants. Suivent Ittre (une pour 60 habitants) et Orp-Jauche (une pour 78 habitants). Inversement, c’est à Hélécine (une immatriculation de moto pour 181 habitants), Ottignies-Louvain-la-Neuve (une pour 156 habitants) et Court-Saint-Étienne (une pour 118 habitants) que les deux roues motorisées ont eu le moins la cote en 2022.

Ajoutons encore qu’en 2022, en Brabant wallon, 69 autobus, 4 279 véhicules pour le transport de marchandises, 123 tracteurs, 437 tracteurs agricoles et 145 véhicules spéciaux ont été immatriculés, qu’ils soient neufs ou d’occasion, des chiffres en baisse par rapport à 2021.

Les voitures essence dominent mais perdent du terrain

Et si les chiffres relatifs à la motorisation n’existent pas au niveau communal ou provincial, relevons qu’en 2022, 39% des voitures neuves étaient à moteur à essence, contre 43% en 2021 et 48,2% en 2020.

La vente de voitures à moteur diesel continue de chuter : les voitures neuves diesel représentent 14,6% du marché en 2022, contre 21% en 2021 et 31,2% en 2020.

Par contre les véhicules électriques et les hybrides poursuivent leur progression. Elles représentent respectivement 10% et 35,5% du marché contre 5,8% et 29,4% en 2021 et 3,4% et 16,3% en 2020.

Statbel précise que "71% des nouvelles voitures hybrides et électriques immatriculées en 2022 le sont par des entreprises et 29% par des particuliers".

Les voitures neuves à essence restent donc les plus populaires sur le marché, même si elles perdent du terrain au profit des voitures électriques et hybrides.