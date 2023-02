Braine-l’Alleud : IB a des doutes sur les aménagements envisagés au carrefour de l’avenue Allard et de l’avenue Albert Ier

Un rond-point devrait être aménagé pour sécuriser le croisement des deux avenues et au dernier conseil communal, le collège a soumis aux élus les modifications de voirie.

Olivier Vanham (IB) a expliqué que les plans, présentés à la commission consultative d’aménagement du territoire, montrent que le bureau d’études a proposé d’aménager du stationnement en "épi inversé". Pour se garer, il faut aller au-delà de l’emplacement, et y entrer en marche arrière. Ce qui a pour avantage de sortir de manière plus sécurisante, puisque la visibilité est bien meilleure si on s’engage sur la voirie en avant plutôt qu’en reculant.

« Il y a un plan à Bruxelles, pour supprimer tous les parkings en épi »

"Par contre, j’ai pu lire que le choix des parkings en épi n’est plus recommandé pour l’aménagement urbain, a précisé le chef de file d’IB. Parce que cela consomme énormément d’espace. Dans les bonnes pratiques, il ne faut pas gâcher l’espace qui peut servir aux piétons et aux cyclistes. Il y a d’ailleurs un plan à Bruxelles, pour supprimer tous les parkings en épi. C’est un aménagement d’un autre siècle…"

Le conseiller communal s’est également étonné du tracé pour les cyclistes qui, par exemple, voudraient se diriger vers la gare: on leur recommande de ne pas entrer dans le futur rond-point mais de prendre par la petite rue Allard, en coupant l’îlot pour rattraper la voie cyclo piétonne. Ce qui est compliqué, et coupe quatre voies pour les voitures.

L’échevin des Travaux et de la Mobilité, Henri Detandt, a suggéré, pour cette dernière question, de renvoyer à la commission vélo qui pourrait se pencher sur le sujet et émettre des suggestions.

« Vous me permettrez de ne pas prendre Bruxelles comme modèle… »

En ce qui concerne le parking en épi, on n’en est pas encore à la demande de permis d’urbanisme: uniquement au vote des limites de voirie. Mais effectivement, c’est la solution retenue par le bureau d’études à ce stade parce que cela permet de proposer un maximum de places de parking, dans un endroit où le besoin est important. Un alignement classique n’en offrirait pas autant. Quant à l’espace pour les piétons et les cyclistes, il ne manque pas à cet endroit.

"On a pris contact avec notre organe de tutelle à la Région et nous n’avons pas eu d’objections, a ajouté Henri Detandt. Dans le cas présent, cela me paraît être la solution optimale, et vous me permettrez de ne pas prendre Bruxelles comme modèle pour l’aménagement du territoire… On n’en est pas au stade de la demande de permis, cela pourra être remis en cause, ou pas, par le fonctionnaire délégué. Nous verrons…"