L’équipe de l’IPES Wavre emmenée par Curtis Mulpas termine deuxième au Pierre Wynants Trophy 2022

Ensemble, ils ont décroché la médaille d’argent. Pierre Wynants aurait dû se déplacer pour remettre le trophée à l’équipe ce lundi midi. Il était finalement représenté par trois chefs, membres des Mastercooks of Belgium, la société organisatrice du Pierre Wynants Trophy, Cédric Poncelet ( Cédric, Knokke), Olivier Wilbers ( La Villa du Hautsart, Jodoigne) et Frédéric Caerdinael (Durbuy).

Le Wavrien Curtis Mulpas est un habitué des concours culinaires. De plus, il est aujourd’hui le chef du restaurant didactique de l’école hôtelière Pierre Romeyer IPES Wavre: "Les jeunes de l’IPES sont venus nous voir pendant le concours et ils étaient fiers, explique Curtis Mulpas. Ils nous ont supportés et ont fait du bruit. J’étais un des seuls candidats à avoir autant de supporters et ça m’a donné une force supplémentaire que d’autres n’avaient pas. Ils ont fait ça pour notre équipe mais ils le font aussi pour leurs collègues. Il y a d’autres jeunes de l’école qui vont faire des concours et ils vont les supporter aussi. Créer des synergies au sein de l’école, c’est magique."

Le jeune Olivier Stuckens, choisi par Curtis Mulpas pour être son commis durant le concours a, lui aussi retiré beaucoup de l’expérience. Depuis, il a d’ailleurs abandonné l’IPES et décroché un poste de commis dans les cuisines de l’étoilé Comme chez soi. "Je n’étais pas spécialement stressé, parce qu’on avait bien tout préparé à l’avance. On avait 3 heures 45 pour envoyer les trois plats. Et on a assuré. Curtis connaît bien le fonctionnement de ces concours. On avait fait beaucoup d’essais."

« Allumer une flamme »

Curtis Mulpas, ex-candidat de l’émission culinaire française Objectif Top chef, rêve d’ouvrir son propre restaurant. Mais il se dit particulièrement motivé par le plaisir de transmettre. Il devrait donc partager sa vie entre ces deux passions.

" On veut diriger nos jeunes vers l’excellence, en tant qu’enseignant, on est obligé de se remettre en question par rapport à notre travail, être perpétuellement insatisfait de son travail, c’est comme ça que j’ai été éduqué dans la cuisine. On peut toujours faire mieux, et même en tant qu’enseignant, on peut toujours faire mieux le lendemain. Si j’arrive à faire passer ce message-là, tout est gagné.

Enseigner, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer une flamme. Une fois que la flamme est allumée, ils l’entretiendront tout au long de leur vie. Je me souviens de mes professeurs de cuisine, ils sont les premiers repères de notre métier. Donc j’essaie de mettre toute ma passion, mon engagement et tout mon temps auprès d’eux. Je le fais vraiment. "

Le restaurant déménage au rez-de-chaussée

La filière cuisine de l’IPES Wavre file un très bon coton. La présence de figures médiatiques telles que Curtis Mulpas, contribue probablement à son rayonnement. Cette année, la section est passée de 65 à 93 inscrits. Un plébiscite.

D’importants travaux vont être entrepris dans le courant de l’année prochaine, pour rénover les bâtiments de l’IPES. À l’issue de ceux-ci, les installations de la section cuisine, et son restaurant didactique Le Quai aux huîtres, ouvert au public, seront disposés au rez-de-chaussée de l’immeuble. Une meilleure visibilité lui sera assurée, puisqu’on y entrera comme dans un vrai restaurant…

" Nous en sommes encore au stade de l’avant-projet, mais la Province y travaille. Ce déménagement sera un plus indéniable parce qu’actuellement, le restaurant est situé au 2e étage, sous les combles, explique Damien Huylebroeck, chef de cuisine, qui rappelle que le restaurant ouvert au public, compte 40 places, et que les réservations se font, de préférence, plusieurs semaines à l’avance.