Les locataires d’un immeuble fissuré hurlent à l’injustice: « Nous sommes totalement oubliés ! »

On ne connaissait pas, à ce moment-là, l’étendue de l’affouillement provoqué par l’eau qui fuyait d’une conduite sous pression de la SWDE. Il était encore plus spectaculaire que redouté: un expert descendu sur les lieux a relevé un "vide" de trois mètres de haut sous les immeubles. Pas moins de 140 mètres cubes de béton frais ont dû être coulés dans le sol afin de combler la cavité.

Qui est responsable ?

Mais aujourd’hui, les deux immeubles concernés sont toujours inhabitables et cette portion du boulevard de la Résistance est toujours interdite à la circulation. Les experts des compagnies d’assurances des trois propriétaires, de la SWDE et de la Ville ont défilé sur place et ne sont pas tombés d’accord sur la répartition des responsabilités. L’affaire est donc en train de prendre la direction du palais de justice pour être tranchée. Ce qui n’augure sans doute pas d’une solution rapide…

Les locataires du 106 sont complètement démunis face à cette situation. Ils ne peuvent pas réintégrer leur logement, où leur mobilier, literie et affaires personnelles se dégradent puisqu’il n’y a plus de chauffage sur place. L’électricité et le gaz ont été coupés, tout est humide, et il est impossible d’évacuer les meubles. En effet, cela nécessiterait de faire passer un lift sur le côté de l’immeuble, ce qui est impossible vu la situation.

"Les premiers jours, nous avons été logés à l’hôtel et la compagnie d’assurances nous a dit que nous serions remboursés, explique Franz Niessen, qui habitait sur place depuis sept ans. Puis nous avons trouvé un petit gîte, où nous sommes hébergés depuis le 18 août. On payait environ 1 000 euros par mois, puis 1 300 euros parce que nous nous sommes installés – ma femme n’est pas en bonne santé – dans un gîte un peu plus grand, au même endroit. Mais en réalité, on n’est pas remboursé: la compagnie d’assurances ne le fera que lorsqu’elle saura contre qui elle peut se retourner. Donc quand les responsabilités seront tranchées !"

Un autre locataire, Bernard Claes, qui habitait depuis six ans dans un des appartements du 106, confirme cette pénible situation. Il est pour l’instant hébergé par un ami. Au départ, il fallait passer par les pompiers pour entrer dans les lieux et emporter de petits objets du quotidien. Aujourd’hui que l’immeuble est stabilisé – lire ci-contre -, les locataires peuvent y accéder un peu plus facilement. Mais il n’est toujours pas question d’amener un camion et un lift sur place pour sortir les meubles. "Rien ne bouge, nous sommes totalement oubliés !, s’indigne Franz Niessen. Nous dépendons de gens qui se disputent comme dans une cour d’école. Il est temps de siffler la fin de la récréation et de trouver une solution. On en a marre !"