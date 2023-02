Tribunal de l’entreprise : de faux virements dans le chef d’une société de Rixensart

Le plus inhabituel en fait d’activité est sans conteste celui d’une SPRL de Braine-l’Alleud spécialiste de la garniture et de la fourniture de matériel funéraire dont le passif est de 6 000 €. Le plus important en termes de dettes est celui d’une Wavrienne, infirmière de soins à domicile depuis dix ans, 275 000 €.