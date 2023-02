Dépollution de l'ancienne décharge de Basse-Wavre: 3,5 millions d'euros mais toujours pas de calendrier prévu

Interrogée sur le sujet par le député André Antoine (LE), la ministre wallonne de l’Environnement a concédé que les travaux de dépollution du site n’étaient pas encore programmés: "Concernant la décharge de Basse-Wavre, des démarches administratives étaient déjà en cours par la Ville de Wavre, préalablement au lancement du Plan de relance (NDLR: qui prévoit 28,5 millions pour accélérer la réhabilitation des anciennes décharges les plus problématiques en Région wallonne et améliorer la qualité biologique des sols). Il importe donc de tenir compte de ce contexte afin de baliser les conditions et modalités de l’intervention de la SPAQuE. Compte tenu de ce contexte, il est trop tôt pour se prononcer sur le calendrier précis de réhabilitation dont l’enveloppe budgétaire actuellement attribuée est de 3,5 millions €."

3,5 millions: un budget insuffisant ?

3,5 millions, cela parait peu au député Antoine qui reconnaît toutefois ne pas être un expert en la matière: "Je crains vraiment – mais je ne suis pas un spécialiste –, de tout ce qui m’a été rapporté par les différents experts, que 3,5 millions suffisent. Le montant me paraît relativement faible par rapport à l’ampleur du travail, les précautions qu’il faudra déployer et les dangers qui subsistent toujours sur le site. Rappelons que la Ville de Wavre avait renoncé à toute forme d’assainissement du site parce que le budget était bien trop conséquent . J’ai donc peur que, pour cette décharge particulièrement complexe au passé très lourd sur le plan de la pollution, nous soyons confrontés à une difficulté financière et que, dès lors, les travaux soient à nouveau ajournés alors qu’il y a une véritable urgence."

Près de 18 ans que c’est urgent

Pour rappel, en décembre 2006 – il y a un peu plus de 16 ans – les trois magasins voisins de la décharge avaient dû être évacués suite à un risque d’explosion causé par le biométhane produit par les déchets enfouis à Basse-Wavre.

Un an plus tôt, la SPAQuE faisait figurer l’ancienne décharge de Basse-Wavre dans le trio de tête de sa liste des sites toxiques à dépolluer en priorité en Wallonie. Les autorités wavriennes s’étaient contentées de dédramatiser.

En 1991, à la fin de l’exploitation – par la Ville de Wavre – de la décharge, une couche de 60 cm de terre a été déposée sur les 800 000 m3 de déchets. "C’était les normes de sécurité de l’époque. On n’a rien à se reprocher", rappelait, en 2005, l’échevin de l’Environnement de l’époque, Marc Bastin (MR).