Louvain-la-Neuve : les Engagés du Brabant wallon ont présenté des vœux résolument tournés vers la réalité sociale

La première citée donnait le ton, celui de vouloir sortir de la crise sociale. "Notre mouvement se veut concret, a-t-elle dit. Nous voulons nous inscrire, notamment via le Relais social, dans le vécu d e l’être huma in." Jean-Marc Zocastello parla de régénération, et ce dans le cadre de l’organisation de rencontres dans le bassin de vie.

André Antoine lui succéda au micro, avec quatre souhaits précis. Le premier, garder la santé, notre bien primordial, s’avère compliqué dans une province en manque de jeunes médecins. "Il n’y a qu’un médecin pour 1 321 habitants à Tubize et un pour 2 388 habitants à Orp-Jauche", a-t-il regretté. André Antoine voudrait aussi favoriser l’accès au logement en le démocratisant. Il plaide par ailleurs pour une mobilité raisonnée. "Le RER serait tellement utile !" Il termina en demandant qu’on renforce les services de proximité aux personnes, et surtout le nombre de crèches et de structures d’accueil pour les seniors. Et de citer en conclusion Winston Churchill: "Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne à la gorge".

Maxime Prévot mit tout de suite le doigt sur une des plaies politiques de notre société: "50% des jeunes aspireraient à un régime plus autoritaire. Voilà qui mon tre à quel point l’idée de liberté s’étiole. Nous, démocrates, devons être préoccupés par le sentiment de colère des citoyens, colère légitime." Il cita Stéphane Hessel dont les opus Indignez-vous et Engagez-vous vont comme deux gants à son mouvement. "Mas s’indigner est insuffisant, a ajouté Maxime Prévot. Soyons des faiseurs de solutions pour progresser dans les enjeux sociaux, que ce soit le travail, le rapport à l’environnement ou le bien-être animal. Ayons le courage de changer. Restons attentifs à la générosité, à la solidarité. Nos idées et nos valeurs, incarnons-les !"