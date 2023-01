Genappe : le Carrefour 38 dévoile sa nouvelle saison

Le Carrefour culturel 38 regroupe le Centre culturel, la maison des jeunes, le Groupe d’action locale, le Relais du visiteur et les Ateliers du Léz’Arts. La nouvelle saison vient d’être lancée. Elle s’étale de janvier à septembre: "Le programme sent bon la rencontre. Jeunesse, créativité, patrimoine ou culture, nos domaines d’activité sont variés. Au cours de ce premier semestre, nous ferons un zoom sur la slow fashion. Au moment où diverses crises traversent et bouleversent notre quotidien, nous allons nous questionner, sans nous culpabiliser, sur nos habitudes et modes de vie en mettant en avant des alternatives pour, par exemple, s’habiller de manière plus respectueuse de l’environnement et plus économique pour nos portefeuilles", indique Mélissa Collignon, chargée de communication au Centre culturel.