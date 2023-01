Brabant wallon : en février, levez le pied ou ça va flasher

Voilà pour le principe.

À la veille de ce mois de tous les dangers pour les automobilistes du Brabant wallon, il est bon d’apporter quelques précisions sur les motivations des autorités.

"On a parlé de tolérance zéro mais je n’aime pas trop l’expression. La connotation est répressive, alors qu’il s’agit plutôt d’une campagne de sensibilisation à la vitesse, afin d’améliorer la sécurité routière. En 2021, les routes ont causé la mort de 15 personnes en BW, il faut y ajouter 44 blessés graves et 1 069 blessés légers."

Néanmoins, le procureur admet que les chiffres de la sécurité routière de son arrondissement judiciaire ne sont pas en augmentation. Ils sont plutôt stables. "Mais il n’y a pas non plus d’amélioration. Et, si on ne peut pas mettre tous les accidents sur le dos de la vitesse, il faut quand même admettre que celle-ci a un impact certain sur la gravité et l’importance des blessures."

Des radars qui ne feront plus de cadeaux

Très concrètement, il n’y a pas de mot d’ordre du parquet pour réaliser davantage de contrôles routiers en février. Par contre, les radars fixes ont été réglés pour flasher dès qu’un dépassement de la limite de vitesse sera détecté, aussi minime soit-il.

"Imaginons une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. Avant, le flash était réglé pour déclencher à 60. Ce ne sera plus le cas. L’idée est d’abandonner cette manière de fonctionner."

Et le procureur du roi de faire référence à ce qui se passe en Flandre: "Les néerlandophones sont beaucoup plus loin que nous dans ce changement de mentalité. Le respect des limitations ne doit plus être considéré comme une vague indication, c’est une limite stricte. J’espère que peu de gens se laisseront avoir. J’admets bien volontiers que je suis le premier à devoir m’efforcer de ne pas oublier la limitation."

D’après les derniers chiffres fournis par la police, ceux des six premiers mois 2022, une très grande majorité des excès de vitesse (70%) en BW se situaient dans la fourchette d’un dépassement de 10 à 20 km/h. Ceux de moins de 10 km/h ne représentaient que 7%.

"Cette opération Pied léger préfigure ce que sera l’avenir sur nos routes, car elle est à mettre en lien avec l’objectif de plus de sécurité routière. Elle est donc appelée à être renouvelée", ajoute Marc Rézette.

Pour une parfaite information, ajoutons qu’il existe un peu moins de 100 emplacements pour radars fixes en Brabant wallon. Le nombre de radars est moindre mais il n’y a qu’un seul moyen de savoir si un boîtier est vide ou non…