Chaumont-Gistoux : la locale Écolo a un « véritable problème » avec le projet de 10 maisons rue du Manypré/rue des Corbeaux

Pour la locale Écolo, "il s’agit d’une zone à bâtir et la construction de ces habitations est conforme à la réglementation. Nous avons conscience d’ailleurs du déficit de logements qui existe en Wallonie. Les gens ont besoin de pouvoir habiter quelque part. Pour autant, ce projet nous pose un véritable problème…"

Tout d’abord, le paysage. "À cet endroit, on profite d’un superbe point de vue sur le plateau de Corroy. Or le projet tel qu’il est présenté démolirait aussi bien cette perspective que le petit bâtiment situé au coin des rues, et les talus, les haies, les arbres, tout ce qui fait le charme de cet endroit. Nous ne croyons pas une seconde que le fait de replanter quelques arbres puisse compenser la perte subie par le village."

Ensuite, la construction des maisons. "On ne voit nulle part, dans le projet, que les habitations seront construites de façon intelligente. Des matériaux durables ? Une façon de réfléchir à mutualiser les besoins énergétiques ? Rien n’existe."

Par ailleurs, la mobilité. "Au croisement de la rue des Corbeaux et de la rue du Manypré, tout le monde sait que des tracteurs ont besoin de passer, de manœuvrer, pour se rendre aux champs. Des convois parfois très volumineux. Ça n’ira pas ! Peut-on réfléchir à la façon de concilier l’activité agricole et la mobilité des futurs habitants de ces maisons ?"

Et enfin, l’urbanisme. "Corroy-le-Grand est un joli village traditionnel du Brabant wallon qui a été globalement préservé. Or, on redoute ici de voir pousser des maisons qui ne respectent pas cette harmonie et qui ne s’intègrent pas dans l’ensemble formé par les trois fermes. Nous demandons que ces habitations, si elles voient le jour, soient regroupées dans une forme en carré qui réduirait les atteintes au paysage."

Voilà pour ce qui est du projet à la sortie de Corroy-le-Grand. "Mais, de façon générale, un certain nombre d’autres projets sont déposés depuis quelque temps au service communal de l’urbanisme par des promoteurs. Si ces projets se réalisent, ils auront des répercussions importantes sur les structures de la commune. Les routes pourront-elles absorber le trafic ? Les écoles pourront-elles accueillir les enfants des nouveaux habitants ? Les crèches offrent-elles un nombre suffisant de places ? Les infrastructures sportives, les transports en commun, les services de secours et de police sont-ils adaptés ? Il ne faut pas attendre que les problèmes se posent: il faut les anticiper !", conclut la locale écolo.