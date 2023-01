Bien vivre avec la maladie d’Alzheimer: soutien à quatre initiatives en Brabant wallon

À Rixensart, l’ ASBL Éclairages propose une information juridique et pratique sur les déclarations de volonté anticipées par le biais de conférences, d’ateliers, de permanences… L’information est complétée par un accompagnement humain, spécifique et compréhensif des situations engendrées par la maladie.

À Wavre, l’ ASBL Pallium offre un accompagnement palliatif de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, et de son entourage proche, dès l’annonce du diagnostic. Grâce au soutien du fonds, une psychologue pourra être formée à la prise en charge et l’accompagnement de ces personnes: soutien psychologique, informations sur les soins palliatifs et sur les déclarations anticipées… Une collaboration sera aussi mise en place avec les référents dans les maisons de repos-soins.

À Ottignies, la clinique Saint-Pierre propose le programme TAnDem à des patients à domicile, touchés par ce type de dégénérescence, et à leur aidant proche. Parallèlement aux groupes de stimulation physique et de psycho-éducation, un accompagnement neuro-psychologique vise à accroître l’autonomie du patient (pour certaines activités de la vie quotidienne), tout en permettant à l’aidant de mieux gérer les troubles cognitifs.

Enfin, l’ ASBL Baluchon Alzheimer Wallonie a développé un service de répit et d’accompagnement à domicile dans le Brabant wallon destiné aux familles dont un proche souffre d’Alzheimer (ou de démence apparentée). Le moment de répit permet à l’entourage de "souffler", alors qu’une "baluchonneuse" veille à la santé et à la sécurité de la personne malade. Ce service permet de garder les personnes à domicile le plus longtemps possible et d’augmenter la qualité de vie des familles.

Si ces projets sont géographiquement limités au Brabant wallon, conformément à la volonté des initiateurs du fonds, ils présentent toutefois un caractère reproductible ailleurs.