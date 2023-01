La chapelle de Notre Dame de Basse-Wavre est fermée mais pas la basilique

À la basilique, le père Blaise n'a pas attendu le conseil communal de ce mardi pour prendre des dispositions afin de maintenir le culte et surtout le pèlerinage à Notre Dame . "Nous avons eu le temps de déplacer la chasse avec les reliques dans ce que nous appelons la petite nef. Le pèlerinage reste donc accessible au public. C'était très important qu'il le soit, explique, soulagé, le Père Blaise. De même, toutes nos activités sont maintenues. Les messes ont lieu comme d'habitude. La basilique reste ouverte."

Un simple étançonnement n'est pas possible

Mardi soir, Paul Brasseur, l'échevin des travaux, suite aux questions de Dominique Lebrun, a fait l'état des lieux: "La basilique est vouée à être rénovée. Dans le cadre du projet de rénovation de la basilique, des études et travaux préalables ont déjà été menés. Des sondages et essais de sol, une analyse phytosanitaire des bois et des boiseries, une analyse des enduits intérieurs ont été faits. C'est tout à fait récent qu'un aménagement d'accès au comble et à la voûte a été réalisé au dernier trimestre de 2022." Cet aménagement a permis de découvrir les dégâts de la charpente et les fuites de la toiture au-dessus de la chapelle mariale. "Des rapports d'analyse et de sondages nous ont été transmis fin décembre. Début janvier, nous avons reçu par mail l'information sur la nécessité d'interdire l'accès à la chapelle mariale et de renforcer la structure pour des raisons évidentes de sécurité."

L'arrêté de la bourgmestre interdisant l'accès date du 9 janvier. Mais le 11 janvier le service d'urbanisme, le bureau d'architecture Origin Architecture & Engineering, en charge de la rénovation de la basilique, ainsi qu'un ingénieur en stabilité et des représentants de la fabrique étaient sur place pour analyser la situation et proposer une solution d'étançonnement de la structure. "Au vu de la complexité de la charpente et de la voûte, un simple étançonnement n'est pas possible, a précisé, au conseil, Paul Brasseur. Nous venons de recevoir, le 19 janvier, le rapport d'analyse de l'ingénieur en stabilité relatif aux mesures de consolidation à mettre en œuvre pour assurer la stabilité de l'ouvrage. À l'heure actuelle des entreprises sont consultées en vue de réaliser les travaux de sécurisation. Néanmoins la mise en œuvre des travaux de sécurisation ne permettra pas une réouverture immédiate de la chapelle Mariale. Une fois la structure stabilisée et le gros œuvre terminé, le plafonnage intérieur va devoir sécher." Il faudra donc encore patienter avant la réouverture de la chapelle.