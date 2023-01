"Nous voulons des politiques cohérentes, réalistes et réalisables mais aussi… co-construites. C’est la raison pour laquelle nous entamons un travail interne de co-construction pour un Horizon 2030. Durant plusieurs mois, nos membres et sympathisants vont partager leurs idées et envies pour construire un territoire brabançon durable, dynamique et solidaire. Il s’agit de tracer les grandes lignes d’un nouvel horizon brabançon. Ce processus, nous allons ensuite le confronter à celles et ceux qui sont le terreau de notre province: les associations, entreprises et les citoyens et citoyennes."

Et, c’est de saison, les coprésidents en profitent pour formuler des vœux pour l’année qui commence: "Cette année 2023, nous la souhaitons plus verte et plus juste. Nous savons à quel point la vie de chacun et chacune d’entre nous a subi les conséquences de cette lourde actualité. Nous avons vu aussi à quel point les citoyens, associations, entreprises du Brabant wallon font preuve de créativité, de solidarité pour rebondir et répondre aux nombreux défis de notre société. C’est une des forces de notre Jeune province. Mais nous savons aussi qu’il n’est pas toujours possible d’y faire face pour de nombreuses personnes et que la solidarité, y compris dans notre Brabant wallon, est la clef d’une société prospère."

« La pollution de l’air ne s’arrête pas au carrefour Léonard »

Si Écolo BW veut (re)penser l’avenir de la province, les Verts ne considèrent pas le Brabant wallon comme une île: "Certains croient que la pollution de l’air – responsable de nombreuses maladies et décès chaque année – s’arrête au carrefour Léonard. C’est évidemment faux. Mais cela reflète aussi la vision passéiste d’une mobilité d’un autre âge. Nous pensons, au contraire, que les choix politiques doivent privilégier et continuer à développer d’autres offres de mobilité vers et dans Bruxelles. Cela nécessite une vision d’ensemble et un travail concerté."