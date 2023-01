Le retour de l’expo de l’Aéro Club de Wavre

Après trois ans d’absence, l’exposition d’aéromodélisme de l’ACW revient à l’hôtel de ville de Wavre, les 4 et 5 février de 9 à 17 h. L’entrée sera gratuite.

Les « Crado’marches » de Rebecq

C’est un nouveau concept lancé par le mouvement Rebecq Vivant: la " Crado’marche ". "C’est un concept qui lie deux objectifs. Le premier tourne autour du ramassage des déchets sauvages dans les différentes entités de Rebecq. C’est donc un geste en faveur de la planète. L’autre objectif vise la convivialité, en proposant un moment de partage et de rencontre, lors de ces marches longues de 5 à 6 kilomètres", explique Jessica Mathy.

Des riverains du champ de bataille confient des ossements à des scientifiques

Les ossements de plusieurs soldats tués sur le champ de bataille de Waterloo ont été remis, il y a quelques mois, à une équipe de scientifiques qui étudient l’histoire de la bataille, ont annoncé ce mardi les responsables du Mémorial Waterloo 1815. Au terme d’une conférence organisée fin septembre 2022, par l’historien Bernard Wilkin, un riverain du champ de bataille de Waterloo a expliqué posséder deux crânes et des ossements prélevés sur le site de la bataille.

Un professeur et trente élèves du collège très impliqués pour Action Damien

Ce vendredi 27, ce samedi 28 et ce dimanche 29 janvier, les bénévoles d’Action Damien descendront dans la rue pour récolter des fonds avec la vente de marqueurs. Dimanche, c’est en effet la Journée mondiale de lutte contre la lèpre, une des trois maladies infectieuses, avec la tuberculose et la leishmaniose, contre lesquelles Action Damien lutte en accompagnant les personnes affectées dans 14 pays en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Parmi les bénévoles que vous croiserez peut-être ce week-end, il y a Grégory Lefèvre, professeur de géographie et de religion, et ses élèves du collège Saint-Étienne de Court.

Intoxication au CO au crématorium

Court-Saint-Étienne testait mardi matin son plan d’urgence communal. Le scénario: l’intoxication au monoxyde de carbone (CO) d’une dizaine de personnes au crématorium.

De l’IPES de Tubize à Berkeley: « L’opportunité d’une vie »

Le Tubizien Yassine El Maimouni, 20 ans, a reçu le prix de la Vocation de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet. Une aide précieuse. Son parcours est pour ainsi dire unique. Après avoir suivi une scolarité complète à l’IPES Tubize, Yassine El Maimouni a intégré la prestigieuse école de Sciences Po Paris, puis l’université de Berkeley, aux États-Unis, grâce à une bourse.