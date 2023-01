Nivelles : dix mois de prison pour un vol de vélos, après une condamnation en assises

Lequel n’est pas vraiment un inconnu de la justice aclote: en plus d’antécédents pour vols, il a été condamné en 2014 par la cour d’assises, dans l’affaire du meurtre de la Nivelloise Anne-Françoise Maque. Il était mineur au moment de ces faits criminels auxquels il a participé, et avait écopé pour cela de 12 ans de réclusion.

Lorsque le vol de vélos a été commis en juin 2021, il venait tout juste de bénéficier d’une libération conditionnelle, accordée par le tribunal d’application des peines…

Un de ses amis, Jonathan C., qui a également de multiples antécédents judiciaires et avec qui il a été détenu à la prison de Nivelles, avouera avoir dérobé la télécommande du garage de la victime, dans le véhicule de celle-ci. Il a actionné l’appareil jusqu’à ce qu’une porte s’ouvre. Et volé les vélos ? Ses déclarations varieront mais il finira par affirmer les avoir pris alors qu’il était seul, et les avoir déposés à trois endroits différents. Ce n’est qu’après, par hasard, qu’il aurait croisé Bryan P. Sans expliquer comment celui-ci, finalement, s’est retrouvé en possession d’une des bécanes, qu’il a entreposée chez son frère.

"Déclarations dénuées de toute crédibilité", tranche le tribunal dans le jugement qu’il vient de rendre, estimant que les deux prévenus sont coupables du vol. Jonathan s’en tire avec une peine de travail mais Bryan P., dont la libération conditionnelle a été révoquée suite à ces faits, est à nouveau en prison, son "fond de peine" étant fixé à juin 2025.

Impossible dès lors de lui octroyer un sursis probatoire ou une autre mesure alternative à la détention: il écope de dix mois de prison ferme. Éclatant de rire de manière ostensible lorsque la présidente a prononcé cette peine, il a clamé en quittant la salle qu’il ferait appel.