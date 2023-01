Walhain, Chastre, Mont-Saint-Guibert : beau succès de l’opération Rénov’Énergie, surtout à Walhain

Après dix mois d’activité, 126 citoyens ont rempli leur inscription, 39 à Mont-Saint-Guibert, 41 à Chastre et 46 à Walhain, alors que l’objectif annuel était de 120 enregistrements. Parmi ces citoyens, 23 ont fait réaliser un audit de leur logement subventionné par les autorités, 67 ont demandé des devis pour leur projet de rénovation, et 21 ont déjà engagé des travaux.

Le constat dressé par la société Corenove, c’est que les systèmes de chauffage utilisaient dans 88 % des cas des énergies fossiles, comme le gaz naturel, propane, mazout et charbon. "Les travaux ont justement pour objectif d’inverser cette tendance. Le pourcentage de vecteur énergétique renouvelable passe de 2% à 6%, avec une diminution de combustible fossile à 67%."

Un bon point pour la planète, mais aussi pour le portefeuille de ces citoyens. "Ils peuvent en moyenne réduire le coût de leurs consommations de 51%." Et ils ont été soutenus dans leurs démarches, ce qui leur a permis d’obtenir davantage de primes publiques. "Les candidats disposent en moyenne de 10 400 € de subsides pour la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique. En comparaison de l’investissement moyen (55 216 €), cela représente 19% du coût des travaux."

La société Corenove a également intégré des chiffres concernant l’impact sur l’environnement. "Les 118 ménages (qui avaient déjà été pris en charge en août 2022) émettaient 692 tonnes de CO2 par an. Ce qui correspondait à 5,86 tonnes par ménage et par an. Si tous les travaux prévus par les candidats sont réalisés, les émissions de CO2 annuelles diminueront de 434 tonnes par an, soit une baisse de 63 % des émissions." Dans ces communes rurales, ou semi-rurales, ce sont en effet souvent les logements et la mobilité qui sont les plus grandes sources de production de CO2.

Le rapport précise également que ces travaux ont des retombées positives pour l’emploi local, car ce sont des entreprises des environs qui ont été contactées pour mener à bien les chantiers.