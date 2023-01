Victime de harcèlement, la Brainoise Zoéline a ouvert le miroir de "The dancer" avec son coeur

Une mauvaise expérience. "Je n’aimais pas du tout. J’ai pourtant toujours adoré bouger mais ce n’était pas pour moi. J’ai alors essayé d’autres sports comme la natation mais j’ai surtout pratiqué beaucoup de tennis."

Mais à côté du sport, son côté artistique était également bien présent. "J’ai fait du théâtre et du dessin, j’ai même gagné des concours de dessin."

Elle s’est ensuite testée au hip-hop puis elle a découvert le jazz et le contemporain. "Cela m’a directement parlé. C’est assez récent puisque cela remonte à trois ou quatre ans mais j’ai vite appris et comme j’ai toujours fait les choses à fond, j’ai rapidement progressé. Mon père qui joue de la guitare m’a aussi inspirée."

Aujourd’hui, Zoéline suit des cours de danse trois à quatre fois par semaine à Waterloo et Braine-l’Alleud. "J’aimerais en faire ma profession mais comme tous les métiers d’art, la danse n’est pas une valeur sûre alors il faut que je persévère aussi dans mes études. Je suis actuellement en rhéto et je pense me diriger vers des études en communication l’année prochaine."

« Si on veut percer dans la danse, il ne faut pas rester sans rien faire »

Hier soir, Zoéline participait à l’émission "The Dancer" diffusée par la RTBF. "Il s’agit de mon premier concours à ce niveau. Quand j’ai entendu parler de l’émission, je me suis renseignée puis j’ai posté ma candidature. J’avoue avoir été très surprise d’avoir été retenue car j’avais préparé ma chorégraphie très rapidement. Mais je voulais tenter quelque chose car si on veut percer dans la danse, il ne faut pas rester sans rien faire."

La suite, on la connaît: Zoéline a passé avec succès le cap des premières auditions, elle s’est retrouvée parmi les 50 candidats sélectionnés pour l’émission et hier soir, elle a obtenu 75% des votes du public, ce qui lui a permis d’ouvrir le miroir et de poursuivre l’aventure. "Au moment de danser, j’ai oublié toute ma chorégraphie. Je suis partie dans une grosse improvisation et j’ai dansé avec mon cœur."

Un message de tristesse et de rage au travers une chorégraphie

Mais plus que ses pas de danse, c’est le message passé par la jeune Brainoise qui a séduit le public, un message de tristesse et de rage. Harcelée à une certaine époque, la demoiselle a traversé des moments difficiles "et le fait de danser me permet de me libérer. Étant d’origine asiatique, j’ai reçu de nombreuses remarques et moqueries. Je suis en plus hyper sensible et cela n’a pas toujours été facile à surmonter."

Accompagnée par sa grand-mère lors de l’enregistrement de l’émission, elle ne cache pas "avoir fait de très belles rencontres avec les jeunes de mon âge."

Et quand le miroir s’est ouvert, sa joie faisait plaisir à voir, telle une libération.