Services rénovés pour mieux soigner les aînés à l’hôpital de Nivelles

Un petit exploit à l’heure où d’autres hôpitaux ferment des places, notamment en raison du manque de personnel.

Une demande croissante vu le vieillissement de la population

Le plateau entier a été rénové – l’ancienne maternité est reconvertie – pour mieux répondre aux besoins. Les chambres ont été modernisées, le revêtement de sol remplacé, les salles de bain sont conçues pour limiter les risques de chute pour les aînés et apporter un meilleur confort, une salle est dédiée à la kinésithérapie, une autre à l’ergothérapie… Un local polyvalent permet également de recevoir les familles.

Une des caractéristiques de la gériatrie est le travail en équipe polyvalente, pour prendre en charge de manière globale l’ensemble des problèmes que peuvent connaître les personnes âgées. Elle s’adresse, avec quelques nuances liées notamment à l’état des patients, aux personnes âgées de 75 ans et plus. Celles-ci connaissent des risques spécifiques: les chutes, les maladies dégénératives, la dénutrition, une dégradation de l’état général dont il convient d’identifier les causes…

« L’hôpital doit s’adapter aux besoins des personnes âgées, et non l’inverse »

Suite au phénomène de vieillissement de la population, la demande est sans cesse croissante.

Il arrive d’ailleurs régulièrement que les urgences d’autres hôpitaux, connaissant les capacités et la volonté d’être à la pointe dans le domaine de la gériatrie à Nivelles, téléphonent pour savoir s’ils peuvent transférer un de leur patient en terre aclote. Ce qui n’est malheureusement pas toujours possible: très souvent, et c’était d’ailleurs le cas lors de l’inauguration jeudi soir, le service est complet.

Aux côtés des deux unités existantes, la troisième qui vient d’ouvrir sera dédiée à l’onco-gériatrie, spécialité du Dr Nathalie Denewet, une des trois gériatres du service. "Le projet est de développer un parcours de soins pour les personnes âgées atteintes d’un cancer", résume-t-elle.

Le développement du service, avec des travaux dont le coût total avoisine 1,4 million d’euros, permet aussi de s’atteler à de nouveaux projets. Notamment un programme de prévention en hôpital de jour via de l’activité physique dont les bénéfices ne sont plus à démontrer, une clinique de la mémoire, de la kiné… On pourrait par exemple y remettre en meilleure forme des aînés suivis dans le cadre d’un autre traitement, ou avant une intervention chirurgicale programmée.

"L’hôpital de jour à une place dans la prévention, explique la cheffe de service, le Dr Sandra Higuet. Avec le vieillissement de la population, la perte d’autonomie, les maladies chroniques, les besoins ont changé. L’hôpital doit s’adapter aux besoins des personnes âgées, et non l’inverse."