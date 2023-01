Wavre : Ozark Henry à la Sucrerie pour le concert anniversaire des 20 ans de l’album « Birthmarks »

Piet Goddaer, alias Ozark Henry, est sans nul doute l’un des artistes belges actuels les populaires et parmi les plus durables, à l’intérieur et au-delà de nos frontières. De l’électro à la pop, en passant par des influences classiques marquées, il a réalisé un parcours international sans faute depuis ses débuts en 1996 avec I’m seeking something that has already found me, un album salué à l’époque par David Bowie lui-même, comme l’un de ses albums favoris. Pas moins.

Cependant, c’est avec son album Birthmarks, le troisième, sorti chez Sony en 2001, que le succès public frappe à sa porte. On y trouve plusieurs singles à succès tels que Rescue, Sweet Instigator, Intersexual ou encore Word Up.

"Avec ce succès, j’ai réussi à m’acheter une liberté artistique sur laquelle je surfe encore aujourd’hui. Je suis très reconnaissant envers mon public. C’est pourquoi je voulais faire un arrêt sur cet anniversaire pour partager cette gratitude."

Nul doute qu’en plus des nombreux singles à succès extraits de Birthmarks, Ozark proposera les plus grands succès de sa carrière riche de douze albums dont The Soft Machine (2006), Hvelreki (2010), ou encore Us (2017).

Concert debout. Réservations:www.lasucreriewavre.be