Wavre conserve le plus haut taux d’inoccupation de locaux commerciaux en Brabant wallon

Et si la Wallonie présente le taux d’inoccupation le plus élevé du pays avec 12,7% de locaux vides, elle a connu la plus forte baisse du taux d’inoccupation (il était de 13,3% au début 2022) alors qu’à Bruxelles, ce taux (10,6%) est resté le même et qu’en Flandre, il n’a baissé qu’un tout petit peu à 10,2%.

En Brabant wallon, si on s’en tient à Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles, Louvain-la-Neuve, Ottignies, Tubize, Waterloo et Wavre, ce taux est passé de 12,3% (2022) à 10,6% (2023).

Nouveau dynamisme à Braine-l’Alleud

Comme on peut le lire dans le tableau ci-joint, c’est à Braine-l’Alleud que la baisse du taux est la plus spectaculaire puisque, dans le centre-ville, on passe de 15,8% à 10%. D’avant-dernier du "classement", le centre-ville brainois monte sur le podium derrière Louvain-la-Neuve (2,6%) et Waterloo (8%).

"Nous sentons qu’il y a un nouveau dynamisme, confirme Jean-Marc Wauthier, l’échevin du Commerce de Braine-l’Alleud. On a aidé tout le secteur horeca pendant la crise sanitaire en collaboration avec l’association des commerçants et de fait, nous avons des cellules vides, parfois très anciennes, qui ont récemment trouvé preneur surtout dans le secteur des services comme l’horeca, la coiffure, les soins du corps… On sent aussi que les gens recherchent des commerces de niche et qu’ils veulent vivre une expérience. En cela, on diffère de Waterloo, avec qui nous avons d’excellents rapports et qui se présente plus comme un centre commercial à ciel ouvert."

Lanterne rouge de ce classement, Wavre, qui même si elle bénéficie d’une baisse (de 19,6% à 17,8%), possède le centre-ville avec le plus haut taux d’inoccupation en Brabant wallon. On est tout de même très loin des chiffres de Verviers (47%) et de Charleroi où, toujours dans le centre, un magasin sur trois à peu près (32,6%) est inoccupé.

Enfin, la seule ville où le taux d’inoccupation augmente, c’est Ottignies-centre, avec un taux de 5,2% en 2022 qui passe à 11,3% en 2023.

« Le nombre de mètres commerciaux en Belgique n’augmente plus depuis 2020 »

Selon Locatus, société spécialisée dans l’analyse des données de distribution dans le Benelux, le taux d’inoccupation n’a cessé d’augmenter pendant 15 ans, jusqu’en 2021, en raison, principalement, de l’essor des achats en ligne. De plus, malgré ce glissement du chiffre d’affaires vers le canal en ligne, le nombre de mètres commerciaux a augmenté de 19% entre 2008 et 2020.

Comment expliquer la baisse enclenchée en 2021 ?

Locatus dit avoir plusieurs explications à cette baisse des taux d’inoccupation en Belgique, et parmi celles-ci, il y a "le nombre de mètres commerciaux en Belgique qui n’augmente plus depuis 2020, souligne Gertjan Slob, directeur de la recherche chez Locatus. C’est une première explication à la baisse des taux d’inoccupation. En outre, nous semblons voir les premiers signes d’une stabilisation des flux sortants vers les services en ligne dans un certain nombre de secteurs. C’est ainsi que dans les secteurs du jouet, de la bijouterie et du livre (des secteurs où une grande partie du chiffre d’affaires s’est déplacée vers le commerce en ligne), après des années de diminution du nombre de magasins, nous constatons pour la première fois cette année une stabilisation du nombre de magasins."

Le taux d’inoccupation en Belgique est supérieur à celui du Luxembourg (9,2%) et des Pays-Bas (6,0%), mais inférieur à celui du Royaume-Uni (14,1%).