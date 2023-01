Expositions

L’expo Sempé prolongée à la Fondation Folon

La Fondation Folon prolonge l’exposition "Sempé. Infiniment vôtre" jusqu’au dimanche 5 mars. Dans le cadre de cette prolongation, la fondation organise deux événements:

– une lecture du "Petit Nicolas" par Laurence Bibot, ce samedi 18 février de 15h à 16 h ;

– et un atelier intergénérationnel sur "Le Petit Nicolas à l’école", le mercredi 22 février de 15h à 16 h 30.

Drève de la Ramée, 6A.

02 653 34 56, www.fondationfolon.be

« Fragiles natures » de Bob Verschueren à Villers

L’artiste de renommée internationale Bob Verschueren a installé neuf œuvres dans l’abbaye, pour une exposition intitulée «Fragiles natures». ©ÉdA

Jusqu’au 12 mars, l’abbaye de Villers accueille l’exposition "Fragiles natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires. L’artiste plasticien d’Art Nature s’interroge sur l’irréversibilité du temps avec la nature comme matériau artistique. Ses compositions poétiques font écho à l’esprit des lieux. L’abbaye propose également un jeu d’observation et de réflexion gratuit pour les familles autour des installations de l’artiste. À télécharger ou à demander à l’arrivée à l’accueil.

villers.be

« Effigies » de Catherine Thiry au Mémorial 1815

Les visiteurs habitués, comme les visiteurs de passage au Mémorial Waterloo 1815, aimeront découvrir les œuvres de Catherine Thiry dans un décor à leur mesure.

Jusqu’au 31 mars, de 10h à 17 h 30. Entrée libre. Allée de la Garde, Mémorial Waterloo 1815, route du Lion 1815.

« Bodies: noun/verb » à Wavre

Gallery Nostrum présente, du samedi 14 janvier au samedi 18 février, "Bodies: noun/verb", une exposition collective présentant le travail de cinq artistes: Inge Dompas, Caroline Ledoux, Charles Lemaire, Antoine van Scherpenzeel, Ehrling White. Rue Florimond Letroye, 13.

www.gallerynostrum.co

Musiques

Nathan Surquin quartet à Ittre

Ce dimanche 22 janvier, à 17 h, à l’Heptone, Nathan Surquin se fera un plaisir de vous emporter dans son univers musical qui oscille entre la musique du célèbre contrebassiste Avishai Cohen et du pianiste Brad Meldhau. Rue Haute, 7.

heptone@gmail.com.

Le duo Reyes-Khramouchin à la Ferme du Biéreau (Louvain-la-Neuve)

Ce mardi 24 janvier, à 13 h, la soliste et chambriste belge Éliane Reyes s’associe au violoncelliste biélorusse à la carrière internationale de Aleksandr Khramouchin, 1er prix de nombreux concours internationaux et finaliste au XIIe Concours international Tchaikovsky à Moscou, pour interpréter la sonate en sol mineur op. 19 de Sergueï Rachmaninov, écrite en 1901. Scavée du Biéreau, 3.

www.laferme.be

Ittre: concert de Nouvel An de la Royale Harmonie de Virginal

C’est dans les locaux de l’école communale d’Ittre que se tiendra le concert de Nouvel An de la Royale Harmonie communale de Virginal ce dimanche 22 janvier, à 15 h.

ittreculture.be

L’orchestre de la Fondation Arthur Grumiaux à Genval

L’Orchestre de la Fondation Arthur Grumiaux (direction: Luc Dewez) jouera un concerto de Mendelssohn et une sérénade de Dvorak ce jeudi 26 janvier, à 20 h, à l’église Saint-Sixte, place communale de Genval.

www.balademusicale-rixensart.be

Alexandre Deschamps en concert à Virginal

Clip Le Chevalier – Alexandre Deschamps. ©Com.

Le vendredi 27 janvier, Alexandre Deschamps présentera son album "Soleil" durant un concert événement de deux heures. Réservation indispensable. L’Étable d’Hôtes, rue de Tubize, 4B.

subscribepage.io/concert_alexandre_27-01-2023

Friday Frida à Nil-Saint-Vincent

Friday Frida sera en concert dans l’église partagée Saint-Vincent de Nil-Saint-Vincent le vendredi 27 janvier, à 20 h 30. Ce groupe vocal est composé de neuf chanteuses liégeoises. Pas d’instruments pour ces artistes qui utilisent uniquement leur voix et quelques percussions. Avec Fanny Van Hammée, Fanny Vandenbergh, Charlotte Deligne, Linh Nguyen, Sara Lejeune, Pauline Van Ngoc, Manon Duquenne, Clémentine Simar et Alice Belflamme. Pas de réservation. Place Saint-Vincent, 1.

cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile ; facebook.com/CabaretChezEmile

THÉÂTRE

« Six pieds sur terre » à Genappe

De et par Jean-Luc Piraux.

"On va tous mourir…": fameux début pour ce seul en scène que l’on promet irrésistiblement drôle et qui respire la vie à pleins poumons. Poésie, tendresse, humour clownesque… Un spectacle éclatant et désarmant… Au Monty, rue de Charleroi, 58, le vendredi 27 janvier, à 20 h 30. Entrée: 12 € ; 7 €.

reservation@lemonty.be

« Mute » à Genval

Laurent Dauvillée.

Comme chaque jour, le vieil homme rentre chez lui et s’installe dans son fauteuil.

Son téléphone sonne… il ne décroche jamais. Il s’assoupit et nous laisse l’accompagner dans ses pensées, ses souvenirs: des moments simples, des petits détails, des hauts, des bas et de grands événements qui l’ont mené jusqu’ici… Le comédien, Laurent Dauvillée, partage généreusement ses émotions avec le spectateur et parvient à le faire passer du rire aux larmes sans utiliser un seul mot… Ce vendredi 20 janvier, à 20 h 30, au Centre culturel de Rixensart, place communale de Genval, 38.

www.ccrixensart.be

« En finir avec Eddy Bellegueule » à Nivelles

Le spectacle "En finir avec Eddy Bellegueule", adapté du roman d’Édouard Louis, est un éloge du risque, de la fuite et de l’affranchissement. Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme "différent" par ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé et violenté, il évolue dans un milieu précaire, où les garçons doivent rejeter l’école, où pour se construire en tant qu’homme il faut être "un dur". Un monde où le travail à l’usine détruit les corps, où on se retrouve au chômage, où on boit pour oublier, où abandonnés par les gouvernements, on vote Front National. Un milieu aussi où on déteste les "pédés". Et Eddy est un "pédé". Au-delà de la discrimination sexuelle, ce récit autobiographique poignant témoigne de la lutte incroyable d’un être face aux assignations et aux pressions sociales qui lui sont imposées.

Mercredi 25 janvier, 20 h, Centre culturel, place Albert Ier, 1.

067 88 22 77, info@ccnivelles.be, ccnivelles.be

« Ashes to ashes » à Braine-l’Alleud

Né en Pologne, Zalmen Gradowski est déporté à 31 ans avec sa famille au camp d’Auschwitz-Birkenau. Enrôlé de force dans les sonderkommandos, il est contraint de participer au processus de la "solution finale". Jusqu’à son assassinat, Zalmen Gradowski témoignera de ce que ses frères et lui ont vu et subi, avec comme objectif que ces crimes ne restent pas impunis. Pour cela, il a pris le risque d’enfermer ses trois manuscrits dans de lourdes gourdes et de les enfouir sous les cendres, en espérant qu’ils soient retrouvés. Le texte originel de cette création est le cri d’un homme, excavé du plus profond de la fosse.

Un spectacle du Who’s Who Collectif, ce vendredi 20 janvier, au Centre culturel de Braine-l’Alleud, rue Jules Hans, 4.

braineculture.be

« Libido » au profit de Domus à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le Lions Club de Mont-Saint-Guibert organise ce dimanche 22 janvier, à 15 h, au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve son spectacle annuel au profit de Domus ASBL (aide aux soins palliatifs à domicile). Alain Posture et Raphaël Le Mauve abordent une véritable question de société, en font une symphonie de mauvaise foi, d’ego masculin et de dominance intellectuelle féministe des temps modernes…

0470 03 79 03, maxime.bousserez@promimo.be

Genval: les Compagnons du Flétry présentent « Les hommes préfèrent mentir », d’Éric Assous.

Un dîner à cinq, un couple et trois quadras célibataires… Cocufiages, de tromperies et surtout incapacité à assumer, Éric Assous dresse un constat cynique et drolatique du couple et ses relations houleuses…

Mise en scène de Serge Devos. Du 26 janvier au 18 février, à 20 h 30, au Théâtre du Flétry, avenue des Combattants, 14.

0471 81 41 95, www.fletry.be

Ottignies-Louvain-la-Neuve: les Comédiens du Petit-Ry jouent « La Sensitive » d’Eugène Labiche

La troupe des Comédiens du Petit-Ry s’est sérieusement étoffée ces derniers temps. ©ÉdA

Les Comédiens du Petit-Ry jouent "La Sensitive", d’Eugène Labiche, au collège du Christ-Roi, au cours des deux derniers week-ends de ce mois de janvier. Les 21, 27 et 28 janvier à 20 h 15, le 22 janvier à 15 h 15.

Réservation: 010 40 25 19 du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 17h à 19 h, reservationscomry@gmail.com.

Conférences

« 100 patates, une histoire sans faim » à Louvain-la-Neuve

Ce vendredi 20 janvier, à 19 h, les Ateliers d’art de la Baraque accueillent la traditionnelle "Conférence d’art contemporain" animée par Christophe Veys, professeur, collectionneur d’art contemporain et directeur du Centre de la gravure et de l’image imprimée. Cette soirée sera l’occasion de découvrir des artistes et des œuvres contemporaines autour de la thématique de saison, "100 patates – une histoire sans faim". Rue des Artisans, 1.

Infos et inscriptions: ateliers-la-baraque.be

Impact des changements climatiques sur la production des semences, à Rixensart

Ce samedi 20 janvier à 19 h 30, dans les locaux de la bibliothèque François de Troyer, Aurélie Ghysels (Nature & Progrès Belgique) évoquera l’impact des changements climatiques sur la production des semences. La conférence sera précédée d’un atelier de tri et de nettoyage des semences (rendez-vous à 18h à la bibliothèque pour les personnes motivées et disponibles).

Entrée gratuite. Rue Albert Croy, 2.

02 652 27 36, detroyer@bibliorix.be

« Le peuple palestinien sous apartheid »: conférence-débat à Rixensart

Le "groupe Mazerine (Rixensart, Lasne, La Hulpe) pour une paix juste au Proche Orient" et la section locale (La Hulpe, Rixensart) d’Amnesty International organisent une conférence-débat "Le peuple palestinien sous apartheid" le samedi 28 janvier, à 19 h.

La conférence se tiendra au Centre culturel de Rixensart. Orateurs: Philippe Hensmans, directeur de la section francophone d’Amnesty International, et Nathalie Janne d’Othée, chargée de programmes Moyen-Orient et Afrique du Nord pour le CNCD 11.11.11. Simon Moutquin, député fédéral Écolo, animera un débat vers 21 h.

Centre culturel de Rixensart, place communale, 38, à Genval.

danieldekkers@gmail.com.

« Bien acheter, bien manger » à Thorembais-Saint-Trond

Que peut-on encore manger ? Doit-on encore manger de la viande ou des produits laitiers ? Faut-il supprimer le pain à cause du gluten ? Devons-nous tous manger bio, devenir végétariens ou même végans ? Ne plus manger d’aliments ultra-transformés ?

C’est à ces nombreuses questions que Jean-Marie Joassart, docteur en sciences agronomiques (biochimie de la nutrition), cherchera à apporter des réponses, ce vendredi 20 janvier, à 20 h, à la salle L’Oasis, chaussée de Wavre, 212.

La conférence sera suivie d’un questions/réponses avec l’orateur. Ce rendez-vous est proposé par le GAP (Groupe d’action paroissiale des deux Thorembais). Entrée gratuite mais inscription obligatoire (nombre de places limité).

010 88 91 41, gap.thorembais.com

Spectacles

culturejodoigne.be

« Paroles », un spectacle de et avec Bertrand De Wolf, à Wavre

Une chronique scientifique réelle et fictionnelle d’un comédien atteint de bégaiement. Un spectacle de et avec Bertrand de Wolf/Une production de La Fabrique imaginaire et Pierre de lune. Ce samedi 21 janvier, à 20 h 30, à l’Espace de cultures Columban, chemin de Vieusart, 162. Réservation souhaitée.

columban.be

Jeune public

Zakoustics, concert pour bébés à Rebecq

Les Zakoustics, ce sont des concerts acoustiques pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents. Des moments de découverte de la musique et d’émerveillement dans un cadre propice au partage. Chaque proposition musicale fait la part belle à un instrument particulier. Petits et grands profitent d’une trentaine de minutes de concert, suivie d’un moment interactif entre les enfants, l’instrument et le musicien. Ce dimanche 22 janvier, à 9 h 30 et à 10 h 40, place au saxophone soprano avec Damien Brassart. Au Moulin d’Arenberg, rue Docteur Colson, 8. Réservation indispensable.

067 63 70 67, rebecqculture.be

Balades

Rando à Grez-Doiceau

Ce dimanche 22 janvier à 10 h, Proxirando propose une balade d’environ 20 km à travers Gottechain, le bois de Beausart, Piétrebais, Hèze, le bois de Bonlez, Royenne, Morsaint… Le rendez-vous est fixé place Ernest Dubois, à Grez-Doiceau.

proxirando.be

Humour

Kostia à Waterloo

Coincé entre son ancienne vie d’homme marié et celle de papa fraîchement célibataire, Kostia raconte avec humour et dérision comment il se retrouve contraint à jongler entre ses filles, sa mère, sa psy, son ex-femme, ses objets connectés et sa nouvelle vie sentimentale… Ce samedi 21 janvier, à 20 h, à la salle Jules Bastin (maison communale), rue François Libert, 28.

centre-culturel-waterloo.be

Divers

https ://overflowtv.be

Muzikdoc 7 à Tubize

Le Centre culturel de Tubize propose depuis 2015 ce mini festival qui documente la musique par le cinéma. Le festival 2023 a lieu ces 20, 21 et 22 janvier.

- Vendredi, 20 h: ciné concert avec "La Planète sauvage", un classique du cinéma d’animation, revue et jouée en direct par deux musiciens de SÜB, Joris Oster et Olivier Justin.

- Samedi, 20 h: "Elvis", un film flamboyant dans la grande tradition de Baz Luhrman ("Moulin Rouge", "Roméo et Juliette"), une lecture très intéressante de la carrière d’Elvis, une plongée dans ses inspirations musicales sur fond de ségrégation raciale.

- Dimanche, 15 h: "Jane par Charlotte", documentaire français de Charlotte Gainsbourg.

Boulevard Georges Deryck, 124.

tubizeculture.be