Les frelons asiatiques font une percée assez violente en Brabant wallon

Les frelons asiatiques ont la réputation d’être peu dangereux pour l’homme, leurs piqûres étant moins douloureuses que celles des guêpes dont le dard est plus long. Il n’empêche, le frelon asiatique, brunâtre et légèrement plus petit que le traditionnel frelon, est présent en Wallonie depuis 2016. Il a envahi tout le centre du pays, avec une percée assez violente dans le Brabant wallon. Qui plus est, c’est une espèce nuisible qui menace directement les abeilles, ces dernières déjà mal en point par la faute des engrais chimiques.