Brabant wallon : une voiture de société pour 1 employé sur 3

6,7% de travaileurs cyclistes

En BW, l’indétrônable voiture a reculé de 1,1 % l’an dernier, au profit du vélo et des transports en commun. La part de travailleurs cyclistes a augmenté de 15 %.

Ainsi 6,7% optent pour le vélo pour au moins une partie de leur trajet domicile-lieu de travail. La part des usagers des transports en commun a progressé de 12,6% pour atteindre 10,7 %. En BW, tant le vélo que les transports en commun dépassent la moyenne wallonne. Par ailleurs, la voiture est moins populaire ici qu’en moyenne en Wallonie.

Olivier Marcq, expert en mobilité chez Acerta Consult: "Les gens se montrent de plus en plus conscients quant à leurs déplacements. La prise de conscience générale en matière d’environnement, la diversification de l’offre de moyens de transport (trottinette), le vélo (électrique) qui a redoré son blason… Ces exemples illustrent parfaitement cette conscientisation croissante. L’augmentation des prix du carburant ces derniers mois s’ajoute à cela. Elle semble faire en sorte que les travailleurs n’optent plus automatiquement pour la voiture et que le règne de celle-ci, qui dure depuis des décennies, soit arrivé à un tournant".

10 % des voitures de société sont désormais hybrides

Le parc de voitures de société a beau continuer à croître (en BW, +1,4% des employés possédait une voiture de société en 2022), il est positif que son électrification soit désormais réellement en marche. Cette transition est une conséquence de la disparition progressive des avantages fiscaux accordés aux voitures de société à moteur thermique. Son impact commence déjà à se faire sentir. Par ailleurs, 10 % des voitures de société sont désormais hybrides, les plus populaires étant celles dotées d’un moteur à combustion à essence en plus du moteur électrique (8,8 %).

Les voitures de société entièrement électriques, vers lesquelles les parcs de voitures de société vont évoluer, représentent 3,2%, soit plus du double par rapport à 2021.

La grande perdante n’est autre que la voiture de société à moteur diesel. Jadis totalement prédominante, elle est tombée à 57,8%, un pourcentage qui ne fera plus que diminuer.

« La voiture de société demeure un atout pour les entreprises »

"La voiture de société demeure un atout pour les entreprises, et plus le marché de l’emploi est tendu, plus les entreprises doivent jouer sur leurs atouts. En ce qui concerne ces voitures de société, nous sommes certains que l’extinction des combustibles fossiles n’est qu’une question de temps. Depuis le 1er janvier 2023, la fiscalité en matière de voitures de société hybrides fait l’objet d’un nouveau durcissement. De plus, le 1er juillet 2023, jour du passage au parc de véhicules de société électriques, approche à grands pas. Mais les voitures de société électriques ne seront pas les seules sur les routes à partir du 1er juillet: les contrats de leasing actuels peuvent courir jusqu’à leur date d’expiration ; vu que ces contrats n’ont une durée que de quatre à cinq ans, nous verrons les véhicules de société à moteur thermique parcourir leurs derniers kilomètres en 2028", conclut Olivier Marcq.