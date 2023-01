Le meurtrier présumé d’un de ses voisins de Grez-Doiceau incarcéré à la prison de Nivelles

Les faits ont été perpétrés dans le quartier de l’avenue des Sapins, à Hèze. Sur fond de querelle liée à une palissade, le quinquagénaire s’en est violemment pris à deux de ses voisins.

Armé d’un couteau, l’individu a grièvement blessé l’un des deux, un homme né en 1963, avant de poignarder mortellement le second, un homme né en 1948, de deux coups dans le dos.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le défunt serait intervenu pour calmer les esprits.

Une juge d’instruction est descendue sur les lieux, dimanche vers 17h20. Une équipe du laboratoire de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste sont également intervenus.

L’auteur présumé des faits a été privé de liberté et inculpé d’homicide volontaire au préjudice de l’un de ses voisins et de tentative d’homicide volontaire à l’encontre du second.

Placé sous mandat d’arrêt, l’homme a été incarcéré à la prison de Nivelles.

La chambre du conseil du tribunal de première instance du Brabant wallon se réunira mercredi en vue de décider de la prolongation ou non de sa détention provisoire.