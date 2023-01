Chaumont-Gistoux: Au Bonly, les peluches d'André et Claudine Deprez qui ont égayé la période des fêtes ont tiré leur révérence

Depuis trois ans, la thématique est axée sur les peluches qui sont exposées. L'an dernier, il y avait 2022 peluches sans compter les illuminations. Cette année, toujours des peluches mais en nombre plus raisonnable et surtout, plusieurs montages toujours les plus beaux les uns que les autres.

En cette période compliquée avec la crise des prix de l'énergie, consciente de l'importance que revêt l'initiative pour le bonheur des gens, la commune de Chaumont-Gistoux a décidé d'apporter une petite aide précieuse pour les consommations énergétiques du projet mené par les Deprez. "Un geste apprécié et appréciable, on a donc limité les illuminations à un horaire précis, chaque soir. On n'avait pas envie d'exagérer", expliquent-ils.

L’heure est désormais au bilan. "On vient de ranger les décorations et on peut dire que tout s'est très bien passé même si, il faut le reconnaître, nous avons eu moins de visiteurs, surtout du côté des piétons. La météo est très certainement responsable de cette situation. Il a vraiment fait très mauvais avec de la pluie incessante, et il faut être honnête, ce n'est pas agréable de prendre le temps d'apprécier les décorations sous les averses..."

Généreux, Claudine et André distribuent également les peluches, maintenant que le décor peut être démonté. "Nous avons distribué plus de peluches que l'an dernier. 139 d'entre elles sont parties ?"

Côté visiteurs, plusieurs personnalités, pour le plaisir des organisateurs, mais aussi, des étrangers de passage qui ont fait le crochet. "On a eu des Italiens, des Suisses ou encore des personnes venues de Normandie. Au total, on estime à 2000 le nombre de visiteurs pour cet hiver."

Claudine et André ont également particulièrement apprécié l'inauguration pour lancer les illuminations de cet hiver. "Une bonne partie des autorités communales étaient présentes, tout comme beaucoup d'habitants du quartier. C'était donc une bonne occasion de se retrouver tous ensemble pour un moment apprécié."

Et pour la suite ? Claudine lève un coin du voile : "on fera autre chose. Les peluches ont fait leur temps avec trois années de présence. C'est comme pour les bons films, le premier est le meilleur, le second est bien, après, cela devient du réchauffé. On verra les idées d'André. Là, comme chaque année quand c'est terminé, il est fatigué et dit à tout le monde que c'était la dernière fois. Mais on le connaît, même à 72 ans, il remettra cela. On aura juste besoin d'aide car il y a un âge où cela devient compliqué de faire tout, seuls. L'idée est de garder un petit coin peluche, mais le reste du jardin devra être repensé. Et je sais qu'André trouvera encore l'idée de génie pour apporter du bonheur aux gens!"

Par contre, qu'on se le dise, il ne faut plus venir apporter de peluches, puisque l'an prochain, le thème va changer.