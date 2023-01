Dimitri Legasse veut rempiler à la tête du PS brabançon wallon

Le PS brabançon wallon présentait ses vœux de Nouvel An le week-end dernier. 2023 sera une année d’élections internes. Le président Dimitri Legasse sera candidat. Il a obtenu une dérogation pour se présenter à nouveau.

Le grand retour des Francs Conteurs à Beauvechain

Les Francs Conteurs n’avaient plus joué depuis 2018 mais l’histoire ne pouvait s’arrêter après 29 années de représentations, et la troupe va donc remonter sur les planches. C’est officiel et cela fait vraiment plaisir à Marc Gyre, le fils de feu André qui fit rire Beauvechain avec ses pièces succulentes à l’humour décalé.

Les perruches sont-elles en train d’envahir le BW ?

Les perruches à collier sont de plus en plus nombreuses en Brabant wallon. La Province n’envisage toutefois pas d’ouvrir leur chasse.

Des stages d’autodéfense féministe à la MJ Chez Zelle

Avec l’ASBL Garance, la maison des jeunes de Louvain-la-Neuve organise de tels stages pour apprendre aux adolescents et adolescentes à reconnaître les situations potentiellement dangereuses et à agir immédiatement, devenant ainsi acteurs et actrices de leur sécurité.

La gare de Wavre sera bientôt à louer

La SNCB veut réaffecter la gare de Wavre et la louer en partie ainsi que rénover le parking qui la jouxte avec un accès qui sera désormais payant.

Braine poursuit l’aventure européenne et peut même lorgner sur les quarts

Les Brainoises n’ont jamais douté dans ce match retour en Turquie des seizièmes de finale de l’EuroCup. Direction les huitièmes.

La police de Nivelles-Genappe en a assez des « J’en ai juste pour une minute »

La zone de police Nivelles-Genappe a conçu une campagne pour améliorer la sécurité près des écoles, basée sur l’excuse favorite des parents.

Luigi Nasca quitte Rebecq, faute de résultats

La défaite concédée mercredi soir face aux U23 de Seraing aura été celle de trop pour Luigi Nasca, démis de ses fonctions et remplacé par Dimitri Leurquin.