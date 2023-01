Brabant wallon : le gouverneur lance « BW Reponse », une plateforme de crise citoyenne

Un discours engagé, voire musclé, teinté d’humour et tourné vers l’avenir. Le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, a présenté ses vœux pour l’année 2023, ce jeudi soir, à Perwez, devant une assemblée composée des députés provinciaux, de bourgmestres, échevins et représentants de la police et des services de secours, ainsi qu’une délégation congolaise.