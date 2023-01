Consultant en informatique au plan international, un Waterlootois, titulaire du diplôme délivré pour la première fois par l’institut Solvay voici plus de trente ans, est venu faire aveu car selon ses dires, "on ne paie plus les missions". Son (faible) passif est de l’ordre de 800 €. "Le tribunal va réfléchir et il rendra son jugement dans le mois", a tranché le président Savatic qui s’est demandé si, dans le chef de l’intéressé, est rencontré l’ébranlement de crédit, une des deux conditions à la faillite, la seconde étant la cessation de paiement.

Même aveu d’un Jodoignois à la tête d’une société de consultance "au sens large", d’un Waterlootois spécialiste en communications et en relations publiques (dette de 80 000 €) et d’un Wavrien, ancien cadre d’une société de jeux vidéo, concepteur d’un programme de golf indoor. Ce programme permet de simuler un parcours tout en étant chez soi ou au bureau. La fin (espérée) du Covid n’a rien arrangé. Les golfeurs ont repris les parcours outdoor, c’est-à-dire à l’air libre.

Trois autres secteurs souffrent. Deux sociétés de jardinage ont déposé les outils, une de Waterloo qui a son siège d’exploitation à Uccle et une de Chaumont-Gistoux.

La construction continue à payer son tribut à la crise. Un entrepreneur de Braine-l’Alleud, qui travaillait en sous-traitance, un autre de Wavre qui employait neuf personnes et un Genappien spécialiste du travail du bois ont décidé de stopper leurs activités.

Un cafetier de Genval a mis ses pompes à l’arrêt alors que les exploitants d’un commerce d’alimentation exotique de Wavre stoppent les importations. Quant à un restaurateur, lui aussi de Wavre, il est venu expliquer que, aux fourneaux depuis 2005, il avait cru pouvoir survivre au Covid, mais 2022 fut l’année de l’effondrement.