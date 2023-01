Lendemain européen qui déchante, goût de trop, premier succès et festival de buts... Le débrief’ du week-end sportif en BW

Basket - D1 Dames

Après sa victoire en EuroCup durant la semaine, le Castors Braine s’est incliné face à Namur (85-80) en championnat, ce week-end.

Volley - Ligue A

Guibertin a subi la loi de Menin, 1-3, après avoir loupé de belles opportunités. Une défaite qui éloigne les Brabançons wallons de leur objectif de Top 6.

Foot - D3A ACFF

Jodoigne est allé créer l’exploit à Mons, un ténor de la série qui lutte pour le titre. Un succès acquis 0-1 et qui offre un beau cadeau au coach, Steve Dessart, le jour de son anniversaire.

Foot - P2B

Enfin! Nivelles a décroché sa première victoire depuis l’entame de la saison, ce samedi soir. La victime : Jodoigne. Le score : 0-2. De quoi relancer les Aclots dans la lutte pour le maintien ?

Foot - P3D

Mont-Saint-Guibert - Melin s’est soldé par un festival de buts, huit au total, dont six inscrits par les Mélinois qui s’imposent 2-6 et se replacent dans la course au Top 5.

