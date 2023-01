Dimitri Legasse veut rempiler à la tête du PS brabançon wallon

Non, les socialistes n’ont pas déjà les yeux rivés sur les élections fédérales, européennes, régionales, provinciales et communales de 2024, assure le président du PS Brabant wallon, Dimitri Legasse: "Contrairement à ce que pensent certains libéraux, l’année 2023 n’est pas nulle et non avenue. Nous, les socialistes, nous allons continuer à travailler, à nous battre pour faire face à la crise économique, pour augmenter les pensions, pour améliorer la sécurité sociale. Nous allons terminer le travail avant de préparer les élections de 2024".