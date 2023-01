Jodoigne : « Une nouvelle fusion parce qu’on demande toujours plus aux Communes »

Jodoigne est donc en pleine transformation grâce à de multiples projets.

Plaine de la Gadale

"Nous avons eu, comme fait marquant, la pose de la première pierre à la Plaine de la Gadale, un projet unique sur 13,5 hectares dédiés au sport. Un projet bien réfléchi, notamment en matière d’environnement avec le chauffage biomasse, et un positionnement idéal à côté de la gare des bus. À part Louvain-la-Neuve, je ne vois pas où un tel projet serait possible ailleurs en Brabant wallon."

Autre dossier 2022, l’aboutissement et l’inauguration de l’hôtel des Libertés, sur la Grand-Place, qui accueille la Maison de conte et de la littérature, la Maison du tourisme ou encore un espace dédié à la pierre de Gobertange.

"Si cela ne se voit pas toujours, la lutte contre les inondations se poursuit également : en 2022, une quinzaine de dossiers ont été concrétisés."

Et puis, il y a le contournement, que l’on n’attendait plus, et qui est donc sorti de terre avec une phase 1 qui n’attend que son inauguration, laquelle est envisagée pour le mois de mars. Suivra la phase 2, jusqu’à la chaussée de Charleroi, "et nous discutons pour la troisième phase." La bonne nouvelle, c’est aussi la piste cyclable, en site propre, qui borde la partie du contournement déjà réalisée.

L’année 2022, ce fut aussi le schéma d’orientation locale au Bosquet dont l’enquête se termine.

Autre dossier conséquent, le plan de mobilité, voté en septembre: "On attend l’accord définitif de la Région mais plusieurs aménagements sont prévus en 2023: des aménagements cyclables ainsi que des adaptations de bordures au centre-ville pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite".

Une nouvelle fusion des Communes est « inévitable »

Mais tout cela demande des moyens, et on le sait, les Communes sont face à des charges de plus en plus conséquentes. Pour Jean-Luc Meurice, une nouvelle opération de fusion des Communes s’impose: "Je pense que c’est inévitable. On demande de plus en plus aux Communes. Nous discutons avec d’autres, comme Orp-Jauche, pour mutualiser certains services. Il y a des avancées. Je rappelle que nous avons engagé un coordinateur pour lutter contre les inondations qui travaillera pour les sept communes de l’est du Brabant wallon. Si on ne fusionne pas, cela va être compliqué. Il faut le faire avant 2030, le faire de manière volontaire, et surtout éviter qu’on nous l’impose".

Plan de secteur

En matière d’aménagement du territoire, "nous avons entamé une modification du plan de secteur. Les 13,5 hectares de la Plaine de la Gadale sont en zone agricole. Ils passeront en zone bleue et en compensation, il y aura des zones d’extension d’habitat. Il y a aussi la rue de Piétrain, actuellement en zone industrielle, qui passera en zone d’activité économique mixte. Nous sommes aussi en réflexion pour réaménager la Grand-Place, et une rénovation de l’hôtel de Ville est à l’étude".

Jean-Luc Meurice signale encore qu’il multiplie les contacts pour amener en ville des activités de loisirs. On parle notamment d’un bowling. En matière de logement, il y aura "un gros projet de l’APIBW", dit le bourgmestre.

La convivialité dans les villages ? "On va développer encore nos maisons de village avec un projet à Zétrud-Lumay et un autre à Lathuy. La salle des Rendanges sera par ailleurs réaménagée dans le cadre du PIC. Un beau projet, tout comme l’aménagement de la place de Mélin, qui intégrera aussi l’espace jusqu’à l’école communale."

La petite enfance ne sera pas oubliée, et là une bonne nouvelle: l’obtention du subside pour augmenter la capacité de 49 à 79 places. Enfin, "vu la situation énergétique actuelle, nous allons procéder à la régulation de tous les chauffages dans nos bâtiments".