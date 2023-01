RÉTRO 2022 - Décembre | Les CPAS tirent la sonnette l’alarme et évoquent une situation intenable

"Les CPAS, trop souvent considérés comme des institutions de seconde ligne, trop souvent désavantagés voire méprisés, sont de plus en plus fortement sollicités, confirme alors Colette Delmotte, présidente du CPAS de Nivelles. Jamais ils n’ont fui ni démissionné, ils ont toujours assumé leurs responsabilités."

Conséquence, tout le monde craque, en particulier les travailleurs sociaux. Des mesures doivent être prises en urgence. Seront-ils entendus ?

L’actu d’octobre 2022 en Brabant wallon

Deux frères centenaires bientôt rejoints par leur sœur

©© Jacques Duchateau

C’est la belle histoire de cette fin d’année: deux frères centenaires qui seront bientôt rejoints par leur sœur qui n’a "que" 99 ans. "Si tout se passe bien, j’aurai 100 ans le 28 juin 2023", signale alors Paulette Verstraete, la "petite" sœur de Pierre (103 ans), qui vit chez sa fille à Franière, et du père Luc (101 ans), que l’on a bien connu à Tangissart et Sart-Messire-Guillaume, avec laquelle elle vit depuis… 60 ans. La Ville avait tenu à rendre hommage au père Luc: "Ils avaient oublié mon 100e anniversaire. Mais ce n’est pas grave, cela s’est très bien passé". Paulette et Luc ne cherchent pas les honneurs et s’étonnent même de l’intérêt qu’on leur porte, à eux, à leur famille et à leur longévité car pour eux, la famille Verstraete n’a rien de si exceptionnel. Et pourtant…

Sege Kubla devant le tribunal

©Photo News

Dans l’affaire Duferco, l’ancien ministre wallon et ancien bourgmestre de Waterloo Serge Kubla est soupçonné d’avoir corrompu, en 2009, un ancien Premier ministre congolais dans le but d’obtenir les droits d’exploitation d’un gisement minier pour le compte de Duferco. Jugement en février.

5N Plus: Vital Materials reprend le site de Tilly

Les détails ne sont pas encore connus mais c’est un soulagement pour les travailleurs du site de Tilly de 5N Plus. Le 8 décembre, un accord pour une reprise de l’usine a été signé par le groupe chinois Vital Materials, et le spectre de la fermeture totale s’éloigne donc. Autre bonne nouvelle, la reprise devrait se dérouler dans des conditions similaires à celles qui avaient présidé au transfert de la Sidech à 5N Plus il y a 11 ans: le personnel repris ne devrait perdre ni ses acquis sociaux, ni son ancienneté.

Stofé (Wavre) et Macareux (Rixensart) sont désormais royaux

©EdA

La confrérie du Stofé et la société Les Macareux bénéficient chacun, depuis le vendredi 16 décembre, du titre "royal". Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon, avait pour mission de remettre, au nom du roi Philippe, les titres royaux aux deux associations.

400 arbres pour créer une forêt Miyawaki au domaine d’Hélécine

Début décembre, les élèves de 5e et 6e années primaires de l’école communale d’Hélécine ont donné un coup de main aux députés provinciaux pour planter les premiers des 400 arbres qui composent une "forêt Miyawaki" au domaine. Cette méthode innovante du botaniste japonais Akira Miyawaki préconise de planter des espèces locales de façon très dense: quatre arbres en moyenne par mètre carré.