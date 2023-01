Les CPAS tirent la sonnette d’alarme et évoquent une situation intenable

La situation est plus que critique dans les CPAS, après la crise Covid, les inondations, la guerre en Ukraine, puis la crise énergétique. Ce qui fait qu’aujourd’hui, des catégories de population qui n’étaient auparavant pas concernées par les aides ne parviennent plus à joindre les deux bouts: des indépendants, des "travailleurs pauvres", et à présent, même des couples où chacun travaille n’arrivent plus à payer leur loyer et leurs factures.