Le Brabant wallon est fort bien représenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas

Tous les grands acteurs du secteur technologique (Amazon, Meta, Google, Samsung, Lenovo, Sony ou encore des constructeurs automobiles) sont par contre présents, contrairement à l’année dernière où nombre d’entre eux s’étaient désistés en dernière minute. "Cela va redonner de l’éclat et susciter un intérêt renouvelé pour le CES", espère le responsable de l’Awex. Ce dont entendent bien profiter les 16 entreprises wallonnes présentes à Las Vegas: 7 PME et 9 start-up. Parmi elles, huit y sont pour la première fois.

3 PME et 5 start-up du Brabant wallon

Les 7 PME: Alvalux Medical (dispositifs de thérapie combinée à porter sur soi, Liège), Capflow (informatique de l’image, Thulin), Comtoyou (contenus audio et vidéos spécifiques à l’environnement commercial, Gembloux), E-peas (développement de semi-conducteurs, Mont-Saint-Guibert), Intopix (traitement d’images et de la compression vidéo, Mont-Saint-Guibert), Dapesco (efficacité énergétique et l’amélioration des performances, Louvain-la-Neuve) et Mintt (détection et prévention des chutes de personnes âgées, Bruxelles et Charleroi).

Sur le stand des start-up: Apptree (développement d’applications mobiles, La Hulpe), Bimprinter (robot de topographie capable d’imprimer sur le sol des plans numériques, Andenne), Distec (services de distribution à valeur ajoutée, Nivelles), Feelin (outil pour recueillir des avis sur des campagnes vidéo en utilisant les neurosciences, Louvain-la-Neuve), Formyfit (solution numérique pour les professeurs d’éducation physique dans les écoles secondaires, Anseroeul), Lifeline|O-Boy Watch (bracelet contenant un émetteur satellite, Genappe), Masana (développement de logiciels dans le domaine de la santé, Froyennes), Phoenix AI (solutions logicielles avec de l’intelligence artificielle pour les caméras de surveillance, Péruwelz) et Renal Care & Research (spécialisée dans la détection, prévention et traitement des calculs rénaux, Walhain).